رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی درگذشت مرحوم «حاج جمعه اسفندیاری» پدر گرامی شهیدان معظم «اکبر، مهری، نسرین و فروغ اسفندیاری» و همسر شهیده معزز «زهرا اسفندیاری غریب وند» را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، متن پیام تسلیت دکتر سید احمد موسوی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر اسفندیاری

سلامٌ علیکم پدران والامقامی که فرزندان عزیز و بهترین سرمایه‌های زندگی شان به مقام شامخ شهادت نائل آمدند و راه رضای معبود را پیشه نمودند، اسوه‌های ایثار و نمونه‌های برتر استقامت و فداکاری‌اند.

مرحوم «حاج جمعه اسفندیاری» پدر گرامی شهیدان معظم «اکبر، مهری، نسرین و فروغ اسفندیاری» و همسر شهیده معزز «زهرا اسفندیاری غریب وند» پس از سال‌ها صبر و بردباری، ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت. ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم، از پروردگار متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم. ان شاء اللّه روح بلند ایشان در بالاترین مراتب بارگاه قدسی و در جوار فرزندان و همسر شهیدش قرین رحمت ربوبی گردد.

برچسب ها: بنیاد شهید ، خانواده شهدا
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