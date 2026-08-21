باشگاه خبرنگاران جوان - زیبا بروفه در «دیار مادری» نقش «مرضیه» را ایفا میکند؛ شخصیتی تأثیرگذار که در روند داستان نقشی مهم دارد و یکی از چهرههای محوری این روایت به شمار میرود.
در کنار بروفه، سیاوش طهمورث در نقش «عمو صادق» به ایفای نقش پرداخته است. طهمورث که در طول سالهای فعالیت خود با نقشآفرینیهای متفاوت مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، این بار نیز با شخصیتی تازه در «دیار مادری» حضور دارد.
«دیار مادری» با داستانی تازه، فضایی متفاوت و حضور بازیگران مطرح، تلاش دارد روایتی جذاب را برای مخاطبان تلویزیون به تصویر بکشد.
این سریال یکی از تولیدات استانی است که با بهره بردن از ظرفیتهای هنری و تولیدی استانها ساخته شده و پخش آن بر عهده سیمافیلم است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما