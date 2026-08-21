باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حسن عباسی روز جمعه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این استان به دلیل همجواری با پاکستان و افغانستان و برخورداری از مرزهای زمینی، دریایی و ریلی، از ظرفیت مهمی در حوزه تجارت و ترانزیت برخوردار است و در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نیز نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی کشور داشت

وی بیان کرد: در طول شرایط جنگ‌های اخیر، حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شد و با وجود محدودیت‌هایی مانند کمبود زیرساخت و تجهیزات لازم مانند دستگاه‌های ایکس‌ری، مدیریت سیستان و بلوچستان در آن شرایط عملکرد مؤثری داشت.

مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با اشاره به توافق اخیر وزیران کشور ایران و پاکستان برای گشایش مرز کهک-چیدگی در شهرستان سراوان عنوان کرد: تلاش می‌شود تا زمان احداث زیرساخت‌های اساسی این مرز مطابق با طرح جامع آن، نیازهای اولیه برای راه‌اندازی این مرز از محل درآمدهای موجود و منابع ملی و استانی تأمین شود.

وی، توسعه حمل‌ونقل را یکی از الزامات شتاب‌بخشی به تجارت و توسعه سیستان و بلوچستان دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و تجاری می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی استان را فعال‌تر کند.

عباسی درباره مرز ریمدان نیز گفت: ایجاد سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی در این مرز می‌تواند با مدیریت تردد کامیون‌ها، ترافیک و زمان توقف ناوگان تجاری را کاهش دهد.

پل دوم میلک باید هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره بر ضرورت فعال‌سازی همزمان بازارچه‌های محلی، خرده‌فروشی، مناطق آزاد و مرزهای رسمی اظهار کرد: تجربه شرایط جنگ نشان داد که استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تأمین نیازهای اساسی کشور کمک کند و این ظرفیت‌ها باید در شرایط عادی نیز برای توسعه تجارت به کار گرفته شود.

منصور بیجار با اشاره به اهمیت پل دوم میلک تصریح کرد: سیستان و بلوچستان آمادگی کامل برای احداث این پل دارد و پس از انجام هماهنگی‌های اولیه، عملیات اجرایی آن باید هرچه سریع‌تر آغاز شود تا تردد خودروهای ترانزیتی در این مرز راهبردی تسهیل شود.

وی بر تسریع در راه‌اندازی رویه ملوانی در بنادر کنارک، زرآباد و پسابندر اشاره کرد و افزود: بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت دریایی و ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگراه چابهار-زاهدان-میلک و راه‌آهن چابهار-زاهدان اظهار کرد: برای پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان پیش از دولت چهاردهم ۱۳ همت اعتبار تخصیص یافته و در دولت چهاردهم نیز حدود ۴۰ همت اعتبار تأمین شده است.

وی اضافه کرد: پایان ریل‌گذاری راه‌آهن چابهار-زاهدان در روزهای آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد و در ادامه این مسیر، خطوط ریلی زاهدان-میلک و زاهدان-بیرجند نیز به تازگی در دولت تصویب شده و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

بیجار خاطرنشان کرد: اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور و امتداد این مسیر به میلک و مرز یونسی در خراسان جنوبی، سهم سیستان و بلوچستان را در زنجیره حمل‌ونقل بین‌المللی افزایش داده، حلقه جنوبی کریدور شمال-جنوب را تکمیل و زمینه تبدیل استان به مرکز لجستیک منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: توسعه این مسیر می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش مبادلات تجاری با افغانستان و کشورهای آسیای میانه را فراهم کند

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به سفر اخیر خود به اسلام‌آباد پاکستان همراه با وزیر کشور اظهار کرد: این استان تنها استان ایران دارای مرز مشترک با پاکستان است و از این رو در تحقق توافق ۱۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری دو کشور نقش محوری دارد.

وی افزود: بر اساس اختیارات ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور و وزیر کشور، توسعه زیرساخت‌های مرزی و رفع موانع موجود با جدیت دنبال می‌شود تا دستیابی به هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان شتاب گیرد.

بیجار نبود مدیریت واحد در مرزها را یکی از عوامل بروز مشکلات موجود دانست و ادامه داد: بازنگری در شرح وظایف دستگاه‌های مستقر در مرز و افزایش هماهنگی میان آنها برای کاهش موانع و تسهیل تجارت ضروری است.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان