امروز دانش‌آموزان شرکت‌کننده در کنکور علوم انسانی به سؤال‌های تاریخ پاسخ می‌دهند و دو دانش‌آموزِ تاریخ‌ساز دیگر در هیچ کنکور دنیایی شرکت نمی‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دانش‌آموزان شرکت‌کننده در کنکور علوم انسانی به سؤال‌های تاریخ پاسخ می‌دهند و دو دانش‌آموزِ تاریخ‌سازِ صدرای کرمان دیگر در هیچ کنکور دنیایی شرکت نمی‌کنند.

ساعتی قبل که دانش‌آموزان علوم انسانی روی صندلی های کنکور نشستند، جای دو صندلی برای همیشه خالی است، دو صندلی برای دو پسر کرمانی از دبیرستان صدرا، امیرمحمد احمدی و محمدمهدی حسنخانی.

آنها قرار بود روزی در همین آزمونِ امروز،

میان «تاریخ» و «فلسفه» و «ادبیات»، پاسخ زندگی‌شان را پیدا کنند؛ اما خودشان، پیش از آنکه دفترچه کنکور را ورق بزنند، برگ آخر زندگی را با خون خود نوشتند.

آنها از کلاس علوم و معارف، راهی میدان جهاد شدند؛ از کرمان به تهران و قم رفتند تا

از زیر آوار، امید را بیرون بکشند و سرانجام خودشان، به روشن‌ترین معنای «معرفت» رسیدند.

اگر امروز می‌خواستند کنکور بدهند، شاید سؤال اول این بود: «بزرگ‌ترین قهرمان تاریخ کیست؟» و پاسخشان را ما می‌دانیم؛ کسی که برای نجات دیگری از خودش گذشت.

امروز همکلاسی‌هایشان برای رتبه و قبولی،

دفترچه کنکور را ورق می‌زنند، اما آنها، با شهادت‌شان نشان دادند که بعضی آدم‌ها اصلاً برای گرفتن رتبه نیامده‌اند؛ آمده‌اند تا نام‌شان، رتبه اولِ دفتر ایثار باشد.

چه تلخ است که امروز دانش‌آموزان علوم انسانی به سؤال‌های تاریخ پاسخ می‌دهند و دو دانش‌آموزِ تاریخ‌سازِ صدرا دیگر در هیچ کنکور دنیایی شرکت نمی‌کنند.

آنان کنکور ندادند، اما از سخت‌ترین آزمون زندگی با سربلندی گذشتند. دفترچه آنها بسته شد، اما نام شان هنوز باز است و پاسخنامه‌شان در حافظه این سرزمین

با مرکب سرخ شهادت امضا شده است.

منبع: فارس

برچسب ها: فرهنگ شهادت ، کنکور انسانی ، شهدای جنگ تحمیلی
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