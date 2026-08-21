باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ابن‌الرسول، رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، ظهر امروز پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر و جنگ موسوم به رمضان گفت: دشمن با محاسبات اشتباه تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان و ایجاد فشار بر کشور می‌تواند نظام را با مشکل مواجه کند، اما این اقدامات موجب افزایش عزم و اراده متخصصان دفاعی و نیرو‌های مسلح شد و جمهوری اسلامی ایران با اجرای عملیات‌های متعدد، ابتکار عمل را در میدان به دست گرفت.

وی افزود: پیشرفت دفاعی کشور هرگز متوقف نخواهد شد و حتی پس از آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌ها وارد شده است، دانش، تجربه و توان نخبگان و دانشمندان دفاعی کشور بیش از گذشته در مسیر تولید تجهیزات اقتدارآفرین به کار گرفته شده است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با اشاره به دستاورد‌های صنعت دفاعی کشور اظهار کرد: امروز صنعت دفاعی ایران با اتکا به توان داخلی در مسیر دستیابی به خطوط مقدم فناوری دفاعی جهان حرکت می‌کند و تولید تجهیزات پیشرفته در عرصه‌های زمینی، هوایی و دریایی، سامانه‌های موشکی، رادار‌های هوشمند، پهپاد‌های راهبردی و جنگ‌افزار‌های هوشمند از جمله دستاورد‌های این صنعت است.

ابن‌الرسول ادامه داد: توسعه سامانه‌های پدافندی بومی، موشک‌های نقطه‌زن، پهپاد‌های راهبردی و تهاجمی و استفاده از هوش مصنوعی در ساختار‌های نظامی، نمونه‌هایی از تحقق راهبرد خودکفایی دفاعی کشور است.

وی با اشاره به سالگرد تشکیل وزارت دفاع در سال ۱۳۶۸ گفت: وزارت دفاع حاصل ادغام وزارت سپاه و وزارت دفاع است و صنعت دفاعی کشور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صنعتی وابسته و وارداتی بود که به‌شدت به مستشاران خارجی، به‌ویژه آمریکایی‌ها، اتکا داشت.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و قطع روابط نظامی و تسلیحاتی غرب با ایران، بسیاری از تجهیزات کشور به دلیل نبود قطعات و پشتیبانی فنی زمین‌گیر شد و تحریم‌ها حتی امکان تأمین ساده‌ترین قطعات را نیز با مشکل مواجه کرد، اما همین بحران به نقطه عطفی برای آغاز تحول در صنعت دفاعی کشور تبدیل شد.

ابن‌الرسول تصریح کرد: تلاش خالصانه جوانان انقلابی، بسیجیان، نیرو‌های مؤمن، نخبگان و متخصصان موجب شد ساختار صنعت دفاعی کشور شکل بگیرد و با تکیه بر شعار ما می‌توانیم، طراحی و ساخت محصولات متناسب با تهدیدات و قطع وابستگی نظامی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر اقتدار دفاعی و خودکفایی خاطرنشان کرد: توسعه سامانه‌های دفاعی و پدافندی بومی، موشک‌های نقطه‌زن، پهپاد‌های راهبردی و تهاجمی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، بخشی از مسیری است که برای دستیابی به خودکفایی دفاعی طی شده است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با قدردانی از مجاهدت فرماندهان، نخبگان و دانشمندان حوزه دفاعی کشور گفت: پیشرفت‌های امروز نتیجه سال‌ها تلاش و مجاهدت نیرو‌های متخصص و فرماندهان نیرو‌های مسلح است و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.

ظرفیت دفاعی اصفهان در خدمت تقویت اقتدار کشور

ابن‌الرسول با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی استان اصفهان اظهار کرد: این استان نیز همچون دیگر نقاط کشور از مراکز و مجموعه‌های مهم دفاعی برخوردار است و مجموعه‌هایی از جمله صنایع هواپیماسازی ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، صنایع الکترواپتیک و دیگر مراکز و صنایع دفاعی در استان، در زمینه تولید تجهیزات و دستیابی به پیشرفت‌های دفاعی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بیش از ۱۰ هزار نیروی توانمند در حوزه وزارت دفاع در استان اصفهان، در کنار سایر نیرو‌های مسلح استان، در مسیر تولید اقتدار و انجام وظایف دفاعی کشور فعالیت می‌کنند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در پایان از تلاش کارکنان نیرو‌های مسلح، متخصصان و نخبگان حوزه دفاعی در استان اصفهان و همچنین از ستاد اقامه نماز جمعه اصفهان و نماینده ولی‌فقیه در استان برای برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

منبع: تسنیم