تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دیداری تدارکاتی تایلند را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال جوانان ایران در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود در اردوی تایلند، امروز (جمعه) در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم زیر ۲۰ سال این کشور رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

این مسابقه از ساعت ۱۶ به وقت محلی در ورزشگاه چونبوری برگزار شد و شاگردان قاسم حدادی‌فر توانستند حریف را شکست دهند.

محمدمهدی جان‌نیا در دقیقه ۴۸ و ابوالفضل زاده‌عطار در دقیقه ۷۱ گل‌های ایران را به ثمر رساندند.

ملی‌پوشان جوان در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود در این اردو، روز ۳ شهریور به مصاف عراق خواهد رفت.

تیم جوانان پس از پایان اردوی تایلند، ۵ شهریور راهی شهر ویت‌تری ویتنام می‌شوند تا در مسابقات گروه C مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا شرکت کنند.

برچسب ها: تیم ملی جوانان ، مسابقات فوتبال
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