مدیر امور برق شهرستان ایرانشهر گفت: بر اثر باد و باران شدید در این منطقه، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۵ اصله پایه شبکه توزیع برق دچار خسارت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم سلیمانی اظهار داشت: همچنین طی این شرایط جوی ۲۲ دستگاه ترانس، بیش از سه هزار متر شبکه، ۵۸۰ متر کابل ارتباطی ترانس به تابلو، ۱۶ عدد کت اوت و برقگیر و یک اصله پایه روشنایی تلسکوپی دچار خسارت شد.

وی ادامه داد: اعتبار میزان خسارت وارد شده حدود ۳۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سلیمانی اظهار داشت: پرسنل امور برق شهرستان ایرانشهر به محض اطلاع از این خسارات به محل‌های آسیب دیده اعزام و نسبت به اصلاح و پایداری مجدد شبکه برق اقدام کردند.

وی، ادامه داد: مشترکان برق در صورت بروز هر گونه خسارت یا خاموشی وارده می‌توانند از طریق اپلیکیشن برق من، یا سامانه ۱۲۱ درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند.

منبع شرکت توزیع نیروی برق استان

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