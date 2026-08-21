رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از تمدید مهلت مشاهده، بررسی و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم و آزمون سراسری تا پایان روز شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا فولادوند با اشاره به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش رشتهمحلهای با آزمون سال ۱۴۰۵، از تمدید مهلت مشاهده، بررسی و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم و آزمون سراسری تا پایان روز شنبه (۳۱ مردادماه) خبر داد.
وی اظهار کرد: با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش رشتهمحلهای با آزمون سال ۱۴۰۵، تمامی داوطلبان، اعم از «دانشآموزان پایه دوازدهم و فارغالتحصیلان» باید نسبت به مشاهده، بررسی و تأیید سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.
فولادوند افزود: با توجه به اینکه برای تمامی شرکتکنندگان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ باید نمره کل سابقه تحصیلی تولید شود و تأیید سوابق تحصیلی، پیششرط تولید نمره کل سابقه تحصیلی است، این فرصت فراهم شده است تا داوطلبانی که تاکنون نسبت به تأیید سوابق تحصیلی خود اقدام نکردهاند، حداکثر تا پایان روز «۳۱ مردادماه ۱۴۰۵» فرآیند مشاهده، بررسی و تأیید سوابق خود را تکمیل کنند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تأکید کرد: این مهلت برای داوطلبانی که تا این تاریخ سوابق تحصیلی خود را تأیید نکردهاند، فراهم شده است تا با مراجعه به سامانه، سوابق خود را مشاهده و پس از بررسی، نسبت به تأیید آن اقدام کنند.
وی درباره نحوه ورود داوطلبان گفت: داوطلبانی که پیشتر برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم یا آزمون سراسری ثبتنام کردهاند، میتوانند از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org وارد سامانه مربوط به مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی شوند.