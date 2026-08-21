باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار ظهر در نشست با مهدی حسن عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با تشریح پتانسیلهای مرزی و تجاری استان سیستان وبلوچستان گفت: فعالسازی همزمان بازارچههای محلی، خردهفروشی، مناطق آزاد و مرزهای رسمی یک ضرورت پدافندی است و با همین رویکرد در زمان جنگ توانستیم کالاهای اساسی و ضروری کشور را تأمین کنیم بنابراین و در شرایط عادی نیز باید از تمام این ظرفیتهای مرزی به نفع کشور بهره گرفت.
وی با اشاره به اهمیت احداث پل دوم میلک، اعلام کرد: احداث پل دوم میلک مورد توافق مقامات افغانستانی قرار گرفته و استان آمادگی کامل برای احداث این پل را دارد که پس از انجام هماهنگیهای اولیه، عملیات اجرایی آن هرچه سریعتر آغاز خواهد شد تا تردد خودروهای ترانزیتی در این مرز تسهیل شود.
استاندار همچنین بر تسریع در راهاندازی رویه ملوانی در بنادر کنارک، زرآباد و پسابندر تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای تجاری و اقتصادی سیستان و بلوچستان با داشتن بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور که جزو ممتازترین بنادر جهان محسوب میشود، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان دارای ظرفیتهای عظیمی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، مرز و اقتصاد دریامحور دارد که متأسفانه تاکنون مغفول مانده و این موضوع باعث شده است که کشور از ظرفیتهای این استان محروم بماند.
وی به اجرای پروژههای کلان زیرساختی و توسعهای استان اشاره و تصریح کرد: پروژه «بزرگراه چابهار-زاهدان- میلک» و «راهآهن چابهار-زاهدان» در حال انجام است که فقط برای پروژه راهبردی راهآهن چابهار- زاهدان تا قبل از این دولت ۱۳ همت اعتبار تخصیص داده شده و در دولت چهاردهم نیز حدود ۴۰ همت اعتبار تأمین شده که طی روزهای آینده، پایان ریلگذاری آن رسماً اعلام خواهد شد.
استاندار افزود: در ادامه این مسیر ریلی، خط آهن زاهدان-میلک و زاهدان-بیرجند به تازگی در دولت به تصویب رسیده است که عملیات اجرایی آن نیز آغاز میشود.
بیجار با بازشماری مزایای افتتاح پروژه راه آهن چابهار - زاهدان، و ادامه آن برای اتصال به میلک و مرز یونسی در خراسان جنوبی، مهمترین آثار این پروژه عظیم راهبردی را «افزایش سهم استان در زنجیره حمل و نقل بینالمللی» - «تکمیل حلقه جنوبی کریدور شمال - جنوب» - «تغییر نقش استان از یک مسیر عبوری صرف به مرکز لجستیک منطقهای» - «خروج استان از حاشیهنشینی اقتصادی» - «ایجاد بستر مشارکت سرمایهگذاری داخلی و خارجی» - «دستیابی به سطح مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلار با افغانستان» - «امنترین، اقتصادیترین و پایدارترین مسیر تامین و صادرات به افغانستان و کشورهای آسیای میانه» - «تغییر راهبرد منطقهای سیستان از کشاورزیآبمحور سنتی به اقتصاد ترانزیت، لجستیک، تجارت، خدمات مرزی و صنایع پشتیبان» دانست.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود؛ عدم مدیریت واحد در مرزها را یکی از عوامل اصلی مشکلات مرزی دانست و بر بازنگری در شرح وظایف دستگاهها تأکید کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به سفر اخیر خود در معیت وزیر کشور به اسلامآباد پاکستان، گفت: سیستان و بلوچستان به عنوان تنها استان هممرز با پاکستان، محور تحقق توافق ۱۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری با این کشور است و بر اساس اختیارات ابلاغی از سوی رئیسجمهور و وزیر کشور، تلاش میکنیم هرچه سریعتر به این هدف دست یابیم.
در پایان این نشست، اعضای جلسه به بیان دیدگاهها، کمبودها و نیازهای مرزی پرداخته و بر همکاری بیشتر دستگاههای ملی برای رونقبخشی به تجارت مرزی تأکید کردند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان