باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، با حضور در محل برگزاری نشستهای تخصصی بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح اقدامات بیسابقه این وزارتخانه در شرایط حساس و جنگی اخیر پرداخت.
نبض حملونقل در شرایط جنگی
وزیر راه با اشاره به فشارهای واردشده بر زیرساختهای کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه و محدودیتها، جابهجایی مسافر و کالا بدون هیچگونه وقفهای ادامه یافت. در بخش ریلی و جادهای خدمات روتین حفظ و در بنادر نیز تسهیلات لازم برای خروج کالا فراهم شد. در بخش هوایی نیز با وجود تمام چالشها، پروازهای حساس مربوط به حج، اربعین، تشییع رهبر شهید و ایام ۲۸ صفر با موفقیت و بدون اختلال انجام شد.
معجزه بازسازی در کمتر از ۴۸ ساعت
وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنانش، با اشاره به سرعت عمل در بازسازی زیرساختهای تخریبشده بود، افزود در جریان جنگ ۱۲ روزه، استان هرمزگان و زیرساختهای جنوب کشور هدف حملات قرار گرفتند. پلها، تونلها، آزادراهها و خطوط ریلی آسیب دیدند، اما با تلاش شبانهروزی همکارانم، مسیرهای جادهای و ریلی در فاصلهای بین چند ساعت تا حداکثر ۴۸ ساعت به مدار خدمت بازگشتند و هیچ وقفهای در رفتوآمد ایجاد نشد.
به گفته وی، متأسفانه در این درگیریها بیش از ۱۴۷ شهر و روستا در ۲۵ استان کشور مورد حمله قرار گرفتند، اما عملیات بازسازی همزمان با جنگ و بدون توقف پیگیری شد.
سقفهای امن؛ از ادامه طرحهای مسکن تا اسکان موقت
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تعهدات مسکنی دولت حتی یک روز هم متوقف نشد، گفت: واگذاری زمین، تأمین زیرساختها و پیشرفت پروژههای مسکن حمایتی با همان قوت ادامه یافت. علاوه بر این، وظیفه سنگین بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده نیز به ما محول شد.
صادق با اشاره به تقسیم کار در کلانشهرها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت، بازسازی کلانشهرها بر عهده شهرداران قرار گرفت. همچنین برای اینکه مردم در دوران بازسازی دچار مشکل نشوند، ودیعههای اجارهبها در نظر گرفته شد تا خانوارها تا زمان تکمیل واحدهای اصلی، دغدغه اسکان موقت نداشته باشند.
قدردانی از صبر مردم و تلاش جهادی کارکنان
فرزانه صادق در پایان، ضمن قدردانی ویژه از کارکنان صف و ستاد وزارت راه وشهرسازی و بخش خصوصی، گفت: همکاران من در بزنگاهها ثابت کردند که سرباز این وطن هستند. از مردم شریف و نجیب کشورمان هم صمیمانه تشکر میکنم که با تحمل و درک شرایط، در جابهجایی کالا و مسافر با ما همراهی کردند.
جشنواره شهید رجایی؛ عبور از کاغذبازی تا سنجش کیفیت
وزیر راه در بخش دیگری از سخنانش، جشنواره شهید رجایی را فرصتی برای ارزیابی واقعی کیفیت خدمات دانست و تأکید کرد: ارزیابیها نباید به پر کردن فرمهای اداری و کاغذبازی محدود شود. ما باید ببینیم در عمل چه خدمتی به مردم رسیده است. این جشنواره دو کارکرد مهم دارد؛ اول اصلاح نقاط ضعف برای سالهای آینده و دوم آگاهیبخشی به مردم نسبت به اقدامات انجامشده.
وی در پایان با ابراز خرسندی از رویکرد جدید برگزارکنندگان جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: من ۲۷ سال است که در بدنه دولت فعالیت میکنم و امسال برای نخستین بار شاهد برگزاری این جشنواره با رویکردی کاملاً کیفی و مردممحور هستم که جای تقدیر فراوان دارد.