باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی- رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در بازدید از روند اجرایی این پل با بیان اینکه این پل تا ۱۵ روز آینده آسفالت ریزی و تکمیل نرده گذاری و عملیات خط کشی انجام خواهد شد، گفت : پس از تخریب ۲ دهنه از ۶ دهنه پل بیات اتوبان پیامبر اعظم ص از اولین روز تخریب سازمان راهداری وارد عمل شد و در کمتر از ۲ هفته کنار گذر پل برلی رفت و آمد احداث شد.

وی افزود: عملیات بازسازی این پل بلافاصله شروع شد و امیدواریم این پل تا ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری رسد.

وی گفت : برای بازسازی این پل بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.