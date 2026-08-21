رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از اتمام پل بیات اتوبان پیامبر اعظم (ص) در محدوده هشترود تا ۱۵ روز آینده خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی- رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در بازدید از روند اجرایی این پل با بیان اینکه این پل تا ۱۵ روز آینده آسفالت ریزی و تکمیل نرده گذاری و عملیات خط کشی انجام خواهد شد، گفت : پس از تخریب ۲ دهنه از ۶ دهنه پل بیات اتوبان پیامبر اعظم ص از اولین روز تخریب سازمان راهداری وارد عمل شد و در کمتر از ۲ هفته کنار گذر پل برلی رفت و آمد احداث شد.

وی افزود: عملیات بازسازی این پل بلافاصله شروع شد و امیدواریم این پل تا ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری رسد.

وی گفت : برای بازسازی این پل بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

برچسب ها: راهداری ، آسفالت ریزی
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