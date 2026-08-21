رکوردشکنی ۳۰ درصدی حمل کالا در دوران جنگ و حملات هوایی

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با حضور در محل برگزاری نشستهای تخصصی بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی که در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، مهمترین اقدامات این سازمان در شرایط جنگی را تشریح کرد.
وی گفت: با توجه به شروع جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته و استمرار این شرایط و جنگهای پیدرپی که در نهایت به شرایط کنونی رسید، مأموریت اصلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، حفظ و تداوم خدمترسانی در عرصه حملونقل کشور بود.
وی افزود: تداوم خدمترسانی به این معناست که کالا باید بموقع بارگیری، حمل و به مقاصد مختلف کشور منتقل شود؛ حتی در شرایط جنگی و در شرایطی که بنادر کشور و نقاط بارگیری مورد حمله قرار میگیرند. این مأموریت با تلاش و کوشش همه مجموعه محقق شد و نه تنها اختلالی در حمل کالا در کشور ایجاد نشد، بلکه شرایط ایجادشده به ثبت رکوردهای جدید در جابهجایی کالا منجر شد.
اکبری ادامه داد: میتوان گفت در بخش حملونقل کالا، یک همدلی و حماسه شکل گرفت و جا دارد از رانندگان و تمام بازیگران اصلی این بخش تشکر کنم؛ چراکه آنها بار اصلی این مأموریت را بر دوش کشیدند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای تصریح کرد: تلاش ما این بود که شرایط جنگی هیچ تأثیری بر نیازهای روزمره مردم نداشته باشد و جابهجایی کالا مانند گذشته و حتی بهتر از گذشته انجام شود. آمارها نشان میدهد در این شرایط، رکوردهای جدیدی ثبت شد و میزان جابهجایی کالا حدود ۳۰ درصد بالاتر از شرایط عادی بود.
وی با اشاره به بخش مسافری حملونقل جادهای گفت: با توجه به شرایط خاص فضای هوایی کشور و بسته شدن آن در مقاطع مختلف، جابهجایی مسافران باید بدون وقفه ادامه پیدا میکرد. در شرایط جنگی، بسیاری از مردم در عتبات عالیات حضور داشتند و باید به کشور بازمیگشتند؛ بنابراین بازگشت حجاج و زائران به صورت زمینی انجام شد.
اکبری افزود: همچنین بسیاری از مردم در جزایر کیش و قشم حضور داشتند و باید به صورت زمینی بازمیگشتند. عدهای نیز قصد خروج از کشور یا ورود به کشور را داشتند و بسیاری از مردم از کلانشهرها به سمت مراکز استانها و شهرستانها جابهجا میشدند. تخلیه شهر تهران در اسفند ماه سال گذشته نیز یکی دیگر از جابهجاییهای گسترده مسافری بود که با ناوگان حملونقل عمومی و همکاری مناسب مجموعههای مرتبط، بدون مشکل انجام شد.
وی ادامه داد: دو اربعین را پشت سر گذاشتیم که هر یک با شرایط بهتر و کیفیت مناسبتر از قبل برگزار شد. همچنین مراسم تشییع و وداع با رهبر شهیدمان در سه شهر بزرگ و با حضور میلیونی مردم برگزار شد؛ به طوری که شاید کمتر کسی تصور میکرد حملونقل عمومی بتواند چنین حجم گستردهای از جابهجایی را بدون مشکل مدیریت کند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای افزود: در کنار این موارد، مسافرتهای ۲۸ صفر نیز انجام شد و در مجموع، رانندگان و شرکتهای حملونقل در بخش مسافری پای کار بودند و حماسههای متعددی خلق کردند.
اکبری تأکید کرد: آمارهای ما نشان میدهد شرایط جنگی نهتنها تأثیر منفی بر جابهجایی مسافر نداشت، بلکه حضور پرشور بخش حملونقل در میدان باعث شد این حماسه به بهترین شکل رقم بخورد و مردم با کمترین مشکل و تقریباً بدون مشکل جدی جابهجا شوند.
وی سومین مأموریت سازمان راهداری را حفظ و تداوم نگهداری جادههای کشور عنوان کرد و گفت: اجازه ندادیم شرایط جنگی بر نگهداری جادههای کشور تأثیر بگذارد. در فصل زمستان، جادههای کشور بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دادند و در طول تابستان نیز همین روند دنبال شد.
اکبری با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای جادهای اظهار کرد: در شرایط جنگی، بیش از ۳۰ مورد اصابت به زیرساختهای جادهای داشتیم. دهانه تونلها به طور مکرر مورد اصابت قرار گرفت، تعدادی از جادهها و پلها نیز آسیب دیدند و در جریان حملات به استان هرمزگان، تعدادی از پلهای این استان مورد اصابت قرار گرفتند.
وی افزود: تلاش ما این بود که مردم کمترین آثار این حملات را در زندگی روزمره خود احساس کنند. در بسیاری از موارد، شاید مردم متوجه نشده باشند که چه اتفاقی برای زیرساختها افتاده است؛ چراکه بلافاصله روز بعد، ترافیک برقرار شد و کنارگذرهای موقت احداث و وارد مدار خدمت شدند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: تا آنجا که امکان داشت، پلها را در کوتاهترین زمان به وضعیت مناسب بازگرداندیم. برخی از پلها در کمتر از یک هفته به مدار بازگشتند و تعدادی از پلهای بزرگ نیز که سازههای پیچیدهای دارند، همچنان در حال ساخت هستند. برای یکی از این پلهای بزرگ، برنامه ساخت دو تا سهماهه در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که نیازمند کار شبانهروزی است.
اکبری با تأکید بر اینکه شرایط جنگی مانع اجرای پروژههای عمرانی و نگهداری راهها نشده است، متذکر شد: اگر امروز در جادههای کشور تردد کنید، در بسیاری از موارد اثری از شرایط جنگی نمیبینید. عملیات خطکشی، نگهداری، نصب روشنایی و روکش آسفالت در حال انجام است و امسال پروژههای آسفالت راهها به صورت جهادی دنبال میشود.
وی افزود: در حوزه راههای روستایی نیز طی پنج ماه گذشته حدود ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته شده است و تلاش کردیم شرایط جنگی موجب اختلال در پروژههای عمرانی و برنامههای نگهداری راهها نشود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پاسخ به این پرسش که جشنواره شهید رجایی را بیشتر فرصتی برای ارزیابی میداند یا اصلاح عملکرد، اظهار کرد: جشنواره امسال، میدان خدمت را به میدان دفاع و جنگ متصل کرده است.
وی افزود: شهید بزرگوار، شهید رجایی نیز در همین شرایط و در میدان خدمت، به دست منافقین به شهادت رسید. منافقینی که امروز نیز در شرایط جنگی اخیر، در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا اقدامات خرابکارانهای در کشور انجام دادند و اقدامات آنها به مردم، مسئولان و سرداران کشور آسیب رساند و شهادتهایی را رقم زد.
اکبری ادامه داد: پیوند این دو میدان در جشنواره امسال، یک فرصت بسیار خوب است. این جشنواره کار بسیار باارزشی را آغاز کرده و میتواند نقشآفرینانی را که در این دو میدان حضور داشتند و توانستند خدمترسانی را در شرایط دفاعی و جنگی به بهترین نحو انجام دهند، معرفی کند.
وی تأکید کرد: این فرصت، قطعاً ظرفیت مناسبی است تا دستاندرکاران بتوانند عرصه خدمترسانی خود به مردم را بهتر تشریح کنند و به نظر من جشنواره امسال میتواند یک کار بزرگ و ارزشمند را در این زمینه رقم بزند.