مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی از بازگشایی راه ارتباطی ۹ روستای بخش قوشخانه شهرستان شیروان که بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب مسدود شده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی گودرزی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی گفت: بارش شدید باران در بخش قوشخانه شیروان موجب جاری شدن سیلاب، آبگرفتگی و انباشت رسوبات در مسیر‌های روستایی و در نتیجه مسدود شدن راه ارتباطی ۹ روستا شد.

وی افزود: با حضور و تلاش نیرو‌های راهداری، مسیر‌های مسدودشده پاکسازی و راه ارتباطی این روستا‌ها بازگشایی شد و تردد در این محور‌ها برقرار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی با اشاره به شدت بارش‌ها در منطقه قوشخانه گفت: دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران از قبل در پی هشدار‌های هواشناسی و مدیریت بحران در حالت آماده‌باش قرار داشتند و نیرو‌های امدادی، راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان همچنان در آمادگی کامل هستند.

گودرزی از مردم و روستاییان خواست با توجه به تداوم احتمال بارش و جاری شدن روان‌آب، از تردد‌های غیرضروری در مسیر‌های سیلابی، بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و هشدار‌های دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.

برچسب ها: بازگشایی راه های روستایی ، سیل
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