باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - خالقی رئیس پلیس فتا با اشاره به انتشار گسترده بخشی از اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی درباره فروش آنلاین طلا، گفت: این صحبت‌ها مربوط به یک همایش تخصصی در حوزه فروش طلای آنلاین بود که از پلیس فتا به عنوان یکی از بخش‌های رگولاتوری این حوزه دعوت شده بود تا دغدغه‌های خود را مطرح کند.

وی با بیان اینکه در این همایش سه نگرانی اصلی پلیس فتا درباره فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا مطرح شد، اظهار کرد: از فعالان این حوزه خواستیم تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا اعتباری را که طی چند سال و با زحمت به دست آورده‌اند، از دست ندهند.

رئیس پلیس فتا افزود: نخستین موضوعی که مطرح کردیم، بحث کلاهبرداری اینترنتی بود. موضوع دوم به امنیت سایبری سکوها و ضرورت توجه تنظیم‌گران به این حوزه مربوط می‌شد و موضوع سوم نیز خالی‌فروشی بود که به‌صورت مشخص درباره آن هشدار داده شد.

وی درباره بخشی از صحبت‌های خود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است، توضیح داد: در آن همایش به‌صورت مشخص به یک پلتفرم اشاره شد که عنوان شده بود حدود ۲۰۰ هزار کاربر دارد، اما ادامه صحبت بنده نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت و نباید صرفاً بخشی از سخنان جدا و منتشر می‌شد.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: در حوزه کسب‌وکار فروش طلا، دو لاین تجاری وجود دارد؛ یکی B2B یا کسب‌وکار با کسب‌وکار و دیگری B2C یا کسب‌وکار با مشتری. در بخش B2C که روال معمول کسب‌وکارهای آنلاین فروش طلاست، مشکلی وجود نداشت و آن پلتفرم نیز حدود ۲۰۰ هزار کاربر جذب کرده بود و میزان تعهد طلای مربوط به این بخش در بانک کارگشایی موجود بود.

وی با اشاره به بخش دیگر فعالیت این مجموعه گفت: علاوه بر این، مجموعه مذکور نسبت به شبکه همکاران خود که به واسطه فعالیت سنتی در حوزه طلافروشی شکل گرفته بود نیز تعهداتی داشت. این تعهدات بر مبنای اعتماد میان دو همکار ایجاد می‌شود و پلیس فتا در این روابط دخالتی ندارد و درباره میزان دقیق این تعهدات نیز اطلاعی نداریم.

رئیس پلیس فتا تأکید کرد: آنچه برای پلیس اهمیت دارد، حفظ امنیت کاربران، جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی، ارتقای امنیت سایبری سکوهای فعال و جلوگیری از شکل‌گیری تخلفاتی مانند خالی‌فروشی در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: صحبت‌های مطرح‌شده در آن همایش با هدف هشدار و پیشگیری و همچنین کمک به حفظ اعتماد ایجادشده در بازار فروش آنلاین طلا مطرح شد و نباید بخشی از اظهارات از متن کامل صحبت‌ها جدا و به‌صورت مستقل تفسیر شود.

در ادامه رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأکید بر اینکه مردم برای خرید طلای آنلاین نگرانی نداشته باشند، گفت: حدود ۷ تا ۱۰ پلتفرم بزرگ، ۹۵ درصد سهم بازار فروش آنلاین طلا را در اختیار دارند و این سکوها تحت نظارت نهادهای مربوطه فعالیت می‌کنند.

الفت‌نسب درباره انتشار برخی اخبار درباره ورشکستگی یک پلتفرم و ارتباط آن با خالی‌فروشی اظهار کرد: در دو روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که صحبت‌های سرهنگ خالقی، رئیس پلیس فتا، به‌درستی منعکس نشده بود و عنوان شده بود که یک پلتفرم با ۲۰۰ هزار کاربر، خالی‌فروشی انجام داده است؛ در حالی که منظور ایشان این بوده که یک پلتفرم با ۲۰۰ هزار کاربر ورشکست شده است.

وی افزود: این موضوع نیز به اتفاقات جنگ ۱۲ روزه و مشکلاتی که در آن دوره برای درگاه‌های پرداخت ایجاد شد، بازمی‌گردد.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری از سکوهای معتبر خرید کنند، گفت: مردم با خیال راحت خرید خود را انجام دهند و اگر پلتفرمی در ادامه با مشکل مواجه شد، اتحادیه و نهادهای مربوطه باید برای حل مشکل و پیگیری حقوق مردم ورود کنند.

الفت‌نسب ادامه داد: تاکنون در حوزه طلای فیزیکی که توسط سکوهای تحت نظارت تحویل مردم شده، حتی یک مورد شکایت نداشته‌ایم، اما در بازار آفلاین نیز شاهد مواردی از ورشکستگی و کلاهبرداری هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت شفاف کسب‌وکارهای آنلاین اظهار کرد: جایی که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کند، فاکتور صادر می‌کند و فاکتور خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند، نباید تا این اندازه تحت فشار قرار گیرد.

صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا متوقف شده است

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره آخرین وضعیت سکوهای فروش آنلاین طلا و نقره نیز گفت: از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تا خردادماه ۱۴۰۵، صدور مجوز این سکوها متوقف بود و دلیل آن نیز تعیین و تصویب ضوابط فروش برخط طلا و نقره بود.

وی افزود: از خردادماه، امکان صدور مجوز مجدداً باز شد و صدور مجوز به‌صورت یک‌طرفه توسط وزارت اقتصاد انجام می‌شد، اما در حال حاضر مجدداً صدور مجوزها متوقف شده است.

الفت‌نسب درباره علت توقف صدور مجوزها توضیح داد: براساس ضوابطی که هیئت دولت در آبان‌ماه سال گذشته تصویب کرده است، پلتفرم‌ها باید به سامانه نظارتی بانک مرکزی متصل شوند؛ اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: این سامانه حداقل ۱۵ ماه است که درباره آن کار و صحبت شده، اما هنوز راه‌اندازی نشده و امروز ما منتظر هستیم تا یک گواهی از بانک مرکزی دریافت کنیم تا بتوانیم فرآیند فعالیت و صدور مجوز این کسب‌وکارها را ادامه دهیم.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: توقف فرآیند صدور مجوز در شرایطی که بخش قابل توجهی از بازار فروش آنلاین طلا در اختیار پلتفرم‌های بزرگ و تحت نظارت است، می‌تواند روند فعالیت قانونی این کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کند و لازم است دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های نظارتی مورد نیاز را راه‌اندازی کنند.