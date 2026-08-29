رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: بنابر آمار سالانه ۸ میلیون تن گندم در واحد‌های خبازی مصرف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: کارشناسان حوزه آرد و نان به این نتیجه رسیدند که روش پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره با اهداف مد نظر دولت که نان با قیمت مناسب بدست مصرف کننده برسد تا یارانه هدررفت نداشته باشد، به انتهای زنجیره پرداخت شود، هر چند دغدغه ای وجود دارد که آیا دولت می تواند این پول را پرداخت کند یا خیر؟

به گفته وی، مردم نگران عدم پرداخت از طرف دولت نباشند، استفاده از سیستم های الکترونیک است که مردم در واحدهای نانوایی، نان را به قیمت یارانه ای پرداخت می کنند‌. به عنوان مثال قیمت نان سنگگ یارانه ای ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که با پرداخت یارانه به مردم، افراد همان رقم را پرداخت می کنند، اما بصورت بر خط رقم آزاد به حساب نانوا پرداخت می شود که دغدغه مردم مرتفع می شود‌.

کرمی ادامه داد: همه کارشناسان حوزه گندم و آرد، طبق خواسته رئیس جمهور کار را باید بدست آنها سپرد تا مشکلات این حوزه مرتفع شود‌.

این مقام مسئول مصرف سالانه گندم واحدهای خبازی را ۸ میلیون تن اعلام کرد و افزود: امکان تامین گندم این میزان در داخل وجود دارد و نیاز داخل برای آرد واحدهای خبازی از تولید داخل تامین می شود و در این حوزه خودکفا هستیم و برای ارتقای کیفیت برخی از صنایع آردبر که نیاز به گندم های خاص با گلوتن بالا دارند، برخی استان ها توانایی تامین را دارند و بخشی از خارج تامین می شود .

به گفته وی، در حال حاضر دغدغه ای برای تامین گندم و آرد واحدهای خبازی نداریم که براین اساس در تامین نان آرامش برقرار است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: دولت و کارگروه های استانی قیمت مصوب شده که نانوایان از این قیمت ها باید تبعیت کنند و همه نانوایان مکلفند قیمت های مصوب را رعایت کنند و نان را در اختیار مردم قرار دهند، چنانچه واحدی دچار تخلف شد، سامانه ۱۲۴ یا شماره تلفن ۷۵۵۰۳۳۱۳ بازرسی اتحادیه نانوایان مراتب تخلف را اعلام کنند تا برخوردهای لازم صورت بگیرد.

برچسب ها: واحدهای نانوایی ، قیمت نان
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