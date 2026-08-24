شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز دوشنبه، ۲ شهریور، با افزایش ۲۹ هزار و ۸۶۳ واحدی، در ارتفاع ۶ میلیون و ۹۹ هزار واحد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز دوشنبه، ۲ شهریور، با افزایش ۲۹ هزار و ۸۶۳ واحدی، در ارتفاع ۶ میلیون و ۹۹ هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۹ هزار و ۷۹۷ واحدی، به سطح یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد رسید.

در معاملات امروز، سه نماد «فارس»، «شبنا» و «وبملت» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس داشتند. همچنین نماد‌های «فولاد»، «وبملت» و «فملی» در صدر پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس تهران قرار گرفتند.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۴۱ واحدی، در سطح ۴ هزار و ۹۲۷ واحد ایستاد.

سه نماد «کگهر » و «سامان» بیشترین تأثیر را بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین نماد‌های «زهلال» و «شیفته » از پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس در معاملات امروز بودند.

در میان گروه‌های صنعتی نیز گروه محصولات غذایی در صدر معاملات قرار گرفت و پس از آن گروه‌های خودرو و فرآورده‌های نفتی بیشترین توجه معامله‌گران را به خود اختصاص دادند.

 ارزش معاملات امروز هم ۴۲۶۱۷۷ میلیارد تومان ثبت شده است.

زمان عرضه  بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سهام مشخص شد

این روزها بازار سهام چشم انتظار  بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ است.

در راستای سیاست تعمیق بازار سرمایه و افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در بورس، بزودی بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس تهران مربوط به عرضه بخشی از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد تابان در نخستین روز هفته آینده انجام می‌شود که در زنجیره محصولات این شرکت، تعدادی از شرکت‌های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی، پتروپالایش و دیگر محصولات صنعت نفت فعال در استان‌های جنوب‌غرب و جنوبی از جمله کهگیلویه غوراحمد و استان بوشهر، قرار دارند.

همچنین یک شرکت پترو پالایش در کهگیلویه و بویراحمد با پروژه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ که وظیفه جمع‌آوری گازهای همراه نفت و تبدیل آن به خوراک پتروشیمی‌ها را بر عهده دارد هم در زنجیره نماد تابان قرار دارد که برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت اقدام می‌کند.

در منطقه عسلویه نیز یک شرکت پتروشیمی فعال در زمینه تولید پلی‌اتیلن سنگین در زنجیره پتروشیمی تابان فردا قرار دارد که محصولاتی از قبیل روانکارها گرفته تا گاز اتیلن سنگین تولید می‌کند، بنابراین ورود پتروشیمی تابان فردا به بورس، فرصتی برای سرمایه‌گذاران در این صنعت سودآور است.

یک فعال ارشد بازار سرمایه در مراسم معارفه این نماد اعلام کرده است: وقتی سهام‌داران خرد در هلدینگ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، در واقع ریسک‌های سرمایه‌گذاری را می‌پوشانند، حتی ریسک‌های مانند جنگ هم پوشش داده می‌شود.

به گفته یکی از مدیران یک نهاد حقوقی بازار سهام در این مراسم، ارزش عرضه اولیه تابان فردا بیش از ارزش ۶۰ شرکتی است که اخیراً در بورس عرضه شده است.

محمد مهدی مومن‌زاده در ادامه گفت: طرح پتروشیمی کنگان در یک سوم زمان مورد نظر به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود، زودتر به درآمدزایی برسد. در حال حاضر اتیلن مازاد در خط اتیلن غرب داریم.

مومن‌زاده ادامه داد: ۵۰ درصد از درآمد عرضه اولیه سهام نماد تابان در اختیار بازارگردان قرار می‌گیرد تا از سهام این شرکت حمایت کند، بنابراین سرمایه‌گذاران نگران نباشند. از طرفی سهامدار عمده سود ۴۰ درصدی سهام را بیمه کرده و برای سرمایه‌گذاران خصوصی حداقل بازدهی ۴۰ درصد متصور و سود سهام هم بیمه شده است بر اساس مقررات موجود، منابعی که برای توسعه میادین نفتی سرمایه‌گذاری می‌شود، مشمول رفع تعهد ارزی نیست.

این فعال بازار سرمایه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی گفت: برای تعیین قیمت، میانگین وزنی نرخ خوراک در نظر گرفته می‌شود؛ معمولا نرخ خوراک ۷۰ درصد هزینه‌ها و درآمدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی را تشکیل می‌دهد که با یک ضریب تعدیل استفاده می‌شود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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