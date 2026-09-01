باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اصلاح قیمت گذاری دانه های روغنی و مقرون به صرفه شدن تولید، سطح زیرکشت محصول برای سال زراعی جدید افزایشی است.

به گفته وی، بنابر اقدامات صورت گرفته در ۲ سال گذشته برای نخستین بار بدنبال تدارک بذر هستیم چراکه پیش بینی می شود بدلیل تغییر در سیاست گذاری و نحوه قیمت گذاری محصولات، استقبال خوبی صورت بگیرد.

آنجفی ادامه داد: بذر دانه های روغنی بصورت کامل تدارک دیده و در حال حمل به استان هاست.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه بذر دانه های روغنی برای ۲۲۰ هزار هکتار تدارک دیدیم، افزود: بذر دانه‌های روغنی برای کشت حدود ۲۲۰ هزار هکتار تدارک دیده شده که حدود ۱۰۰ هزار هکتار بیشتر از برنامه سال گذشته است.

به گفته وی، امسال حدود ۳۵۰ هزار تن دانه روغنی تولید شود که حدود ۲۲۰ هزار تن آن کلزا خواهد بود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال‌های گذشته تولید دانه‌های روغنی معمولاً در سطح حدود ۱۰ درصد نیاز کشور بود، اما اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری موجب افزایش استقبال کشاورزان شده است.