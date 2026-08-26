باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه ارتقای کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: درخصوص لایحه ارتقای کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت باید عرض کنم که این موضوع در دستورکار مجلس بود و پیش از شرایط جنگی نیز در دستورکار قرار داشت. با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمد و اولویت‌های جدیدی که به وجود آمد، این اولویت‌ها تغییر پیدا کرد. اما درخصوص اینکه مسترد شده باشد، اطلاعی ندارم.

نماینده مردم ملکان در مجلس اظهار کرد: آخرین موضوعی که ما پیگیری می‌کردیم، وجود برخی اختلافات بین کمیسیون و دولت بود. ما به‌عنوان فراکسیون زنان، تمام تلاش خودمان را برای تسهیل‌گری و حل این اختلافات به کار گرفتیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم این اختلافات را حل کنیم و در کمترین زمان، موضوع را به دستور‌کار برگردانیم و به نتیجه برسانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق آمار، تعداد زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کرده است. برای حمایت از این افراد چه طرح‌هایی وجود دارد؟، بیان کرد: با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشتیم، تعداد زنان سرپرست خانوار و همچنین خانواده‌های شهدا و همسران شهدا، با جنگی که پشت سر گذاشتیم، افزایش پیدا کرده است.

خدادادی اضافه کرد: ما به‌طور جدی به‌دنبال پیگیری مسائل این افراد هستیم. از وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت زنان، کمیته امداد که متولی انجام امور مربوط به زنان سرپرست خانوار و همچنین بنیاد شهید و امور خانواده‌های شهدا، موضوعات را پیگیری می‌کنیم.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر موضوعاتی وجود داشته باشد که بتوانیم در آن زمینه تسهیل‌گری انجام دهیم، قطعاً این کار را انجام خواهیم داد. جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و موضوعات جدیدی را که برای این افراد به‌وجود آمده، بررسی و پیگیری می‌کنیم. امیدواریم بتوانیم در این زمینه کمک‌کننده باشیم. البته با توجه به شرایطی که دولت دارد، کارها با مقداری کندی پیش می‌رود، اما در این زمینه در حال پیگیری و کمک به آنها هستیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است برای بانوان موتورسوار رخ دهد، با توجه به اینکه آموزش ندیده‌اند و گواهینامه ندارند، چه برنامه‌ای وجود دارد؟، اظهار کرد: درخصوص گواهینامه، ما به همراه معاونت زنان پیگیر این موضوع بودیم و این مشکل حل شده است. این موضوع نیاز به قانون نداشت که بخواهد در مجلس تصویب شود، بلکه اصلاح آیین‌نامه‌ای بود که با پیگیری‌های سرکار خانم بهروزآذر انجام شده و به‌زودی خانم‌ها می‌توانند گواهینامه بگیرند.

خدادادی بیان کرد: با این اقدام، هم مشکل بیمه آنها حل می‌شود و هم زمانی که گواهینامه دریافت می‌کنند، آموزش‌های لازم را خواهند دید یعنی یک دوره آموزشی برای دریافت گواهینامه دارند و با دریافت آن، مشکلات بیمه و همچنین مشکلاتی که در صورت بروز تصادف و نیاز به خدمات بیمه‌ای ممکن است ایجاد شود، حل خواهد شد. تا جایی که من اطلاع دارم، این موضوع به نتیجه رسیده و باید اجرایی شود و در این خصوص نباید مشکلی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اینکه گفته می‌شود تنها مشکل باقی‌مانده در مجوز گواهینامه موتور برای بانوان درخصوص حجاب است، گفت: آن چیزی که ما شنیدیم براساس فتوا و استعلام‌، دولت خودش این کار را انجام داده است. ما به‌عنوان مجلس در این زمینه تسهیل‌گری انجام دادیم و کار خاصی نکردیم چون اصلاح آیین‌نامه بود و در اختیار دولت قرار داشته است. آنچه ما نیز پیگیری کردیم و استفتائاتی که انجام شده، مشکل شرعی نداشته است و ان‌شاءالله این موضوع به‌زودی انجام می‌شود.