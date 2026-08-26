کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به رگبار باران در استان‌های شمالی به کشاورزان توصیه می‌شود که از باز بودن مسیر خروجی آب اطمینان حاصل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: وزش بادهای شدید می تواند منجر به شکستگی ساقه در گیاهان ذرت و ریزش میوه در باغات شود، از این رو کشاورزانی که در مناطق مرتفع قرار دارند از سیستم های مهار و تکیه گاه برای گیاهان حساس استفاده شود.

به گفته وی، در مناطق شمالی گیلان و مازندران بدلیل احتمال رگبار باران، قبل از وقوع رگبار مسیرهای خروجی مزارع را باز نگه دارند تا از تجمعات در ریشه جلوگیری شود.

غلامی ادامه داد: گرد و غبار باعث مسدود شدن روزنه های گیاه و کاهش فتوسنتز می شود، از این رو کشاورزان از آبیاری سبک یا شست و شوی ملایم برگ ها با آب استفاده شود تا قدرت تنفس گیاه برگردد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزانی که محصول آنها در مرحله گل دهی و تشکیل میوه است، گرد و غبار می تواند باعث آسیب به کناره های گل و کاهش بار شود، در صورت امکان از پوشش های محافظ استفاده شود.

براساس نقشه های هواشناسی امروز در بخش هایی از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات هرمزگان و جنوب شرق فارس رشد ابرهای همرفتی، رعد و برق و رگبار پراکنده همراه با وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد. این شرایط چهارشنبه برای ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات هرمزگان، جنوب شرق فارس و پنج شنبه علاوه بر این مناطق برای استان های گیلان، مازندران و ارتفاعات زاگرس مرکزی پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، وزش‌باد
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