باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: یارانه ای که دولت در نظر داشت و در ابتدای زنجیره داده می شد، دارای انحرافاتی بود به طوریکه همه آن به سفره مردم نمی رسد و با اصلاحات آن رقم به حساب کالابرگ منتقل شد که براین اساس ۱۰۰ درصد به دست مردم رسید.

به گفته وی، سیاست های جدیدی در حوزه بازرگانی در پیش گرفتیم که با شعارهای عدالت محور دولت سازگار بودند و انحصار در این حوزه کاملا پایین آوردیم به طوریکه در شرایط کنونی انحصاری در خصوص واردات کالاهای اساسی نداریم و سهم ذی نفعان واحد به طور قابل توجهی پایین آمد و در نتیجه فعالان بیشتری در این عرصه حضور پیدا کردند که این امر می تواند به تامین واردات به موقع و توزیع در کشور کمک شایانی داشته باشد.

نوری قزلجه ادامه داد: در کنار اصلاح ارزی که آثار خوبی داشت و شب عید و ماه رمضان توام با جنگ ۴۰ روزه توانستیم پشت سر بگذرانیم، یکی از دلایل اصلاح ارزی است که با تاکید رئیس جمهور این امر صورت گرفت و آنهایی که به این کار نقد داشتند، بعد از این شرایط متوجه شوند که این موضوع چقدر برای کشور ضروری بود و چنانچه صورت نمی گرفت، امنیت غذایی به طور جدی دچار چالش می شد.

۸۵ درصد امنیت غذای کشور در داخل تامین می شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تامین ارز واردات کالاهای اساسی بیان کرد: اکنون ۸۵ درصد نیاز کشور را در داخل تولید و ۱۵ درصد از طریق واردات تامین می کنیم و بدنبال آن هستیم تا رقم ۱۵ درصد واردات را کاهش دهیم.

به گفته وی، یک بدهی انباشته حدود ۵ میلیارد دلار از دوره های قبل به این دولت رسید و همچنین مشکلات کمبود ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوجود آمد که کشور را دچار شرایط سختی کرد و به رغم آنکه کالا را در آب های مرزی داشتیم، اما ارز ترجیحی مورد نیاز برای ورود به کشور نبود که بنابراین صنعت غذا و دامداری و مرغداری های کشور در مضیغه و تنگنای عجیبی قرار گرفته بودند که با اصلاح نحوه پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به کالابرگ خانوار، مسیرهای متنوعی برای تامین ارز کالاهای اساسی بوجود آمد به طوریکه از ۱۰ دی ماه سال گذشته تاکنون، هیچ گونه مشکلی برای تامین ارز کالاهای اساسی نداشتیم و از آن تاریخ به بعد پرداختی های ارزی به روز هستند و هیچ گونه بدهی ایجاد نشده است.

نوری قزلجه با اشاره به پیشنهاد افزایش سطح ذخایر کالاهای راهبردی یک ماه پس از استقرار دولت و تصویب آن توسط دولت بیان کرد: در ایام و ماه های پیش رو یکی از عوامل موثر در تاب آوری و پایداری امنیت غذایی بود، همه دستگاه ها در حوزه خودشان این آمادگی را پیدا کردند به طوریکه بعد از گذشت ۲ سال به رغم‌ تمامی چالش ها، خدمت رسانی دولت به جامعه در حد مطلوب ناشی از تصمیمات و پیش بینی های رئیس جمهور ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر با وجود گذراندان خشکسالی سنگینی که با آن مواجه بودیم، پشت سر گذراندن ۲ جنگ و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در داخل و فعال شدن مکانسیم ماشه که هر یک می توانست امنیت غذایی را به چالش بکشاند، اما دولت با فضل الهی این عوامل پشت سر گذاشت، البته اعتماد دولت به مردم و رئیس جمهور سرمایه مهمی بود که ما را کمک کرد که در نتیجه امنیت غذایی مطلوبی برقرار شد به طوریکه در هیچ روزی و ساعتی و نقطه ای از کشور شاهد کمبود یا عدم کالا نبودیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان‌ اینکه در ایام جنگ، رئیس جمهور در عرصه حاضر بودند، گفت: رئیس جمهور در ایام‌جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در حضور میدانی پیشتاز بود و بی محابا در عرصه حضور داشتند به طوریکه در روز دوم جنگ در وزارت جهاد حضور پیدا کردند و رهنمودها و اختیاراتی دادند که ما را در ادامه مسیر کمک کرد‌.