باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سحر امامی، گوینده و مجری شبکه خبر در حاشیه افتتاح نمایشگاه «روایت تحول» در پاسخ به این سوال که شما در معاونت سیاسی، تحول را در چه حوزه‌ای بیشتر احساس کردید؟ گفت: در بخش‌های مختلف معاونت سیاسی تولید محتوا در بخش خبر و سایر بخش‌های طرح و برنامه‌ریزی دنبال شد و ما اثرات آن را در بخش‌های خبری، گفت‌و‌گو‌های پرمخاطب و فضای مجازی می‌بینیم.

امامی ادامه داد: وقتی من به عنوان سرباز رسانه در نمایشگاه «روایت تحول» در جریان اتفاقات رخ داده در این پنج سال قرار گرفتم، متوجه شدم بسیاری از موضوعات و طرح‌ها برای اولین‌بار در صداوسیما اجرایی شده است، که این اقدام نتیجه بسیار مثبتی را در عملکرد سازمان در بخش‌های مختلف به جهت جذب مخاطب، تولیدات فاخر، ارتقای سطح رفاهی و معیشتی کارکنان و... به ارمغان آورده است.

مجری شبکه خبر بیان کرد: در حالی تحول در معاونت سیاسی رسانه ملی اتفاق افتاد، که رسانه ملی و معاونت سیاسی که روایتگر خبرهاست، به سوژه اول روایتِ بسیار دردناک در سطح جهان تبدیل شد. حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای سبب نقطه قوت رسانه ملی شد. تمام کارکنان این معاونت که تلاششان بر روایتگری صحیح و دست اول خبر‌ها بود، خودشان دچار حادثه شدند، ولی هرگز برای صدم ثانیه این روایتگری قطع نشد و این یعنی یک تحول؛ تحولی که دنیا از آن سرمشق گرفت و آن را الگوی خود قرار داد.