باشگاه خبرنگاران جوان - ضمن ارسال درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور و انجمن غلات ایران با موضوع پیگیری عدم اجرای دستور ریاست محترم جمهوری جهت پرداخت مطالبات ارزی موارد ذیل را به استحضار می رساند:

حسب مصوبات یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مقرر گردید کمیسیون اقتصادی دولت با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، موضوع تسویه مطالبات ارزی بخش خصوصی را با قید فوریت تعیین تکلیف نموده و اقدامات اجرایی لازم را معمول نمایند.

همچنین در پی برگزاری نشست مشترک تشکل های تخصصی و فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق ارزی ۱۷ ماهه که در تاریخ ۲۲ تیرماه با حضور رئیس جمهور برگزار شد، حسب دستور صادره از سوی جنابعالی خطاب به وزرا و معاون اقتصادی دولت مقرر گردید که ۵۰ درصد مطالبات بدون فوت وقت پرداخت شود‌.

با وجود اهمیت و فوریت موضوع و با توجه به اینکه اجرای سریع این تصمیم می توانست نقش موثری در احیای بخشی از توان مالی بنگاه های اقتصادی، استمرار تامین کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور و در نهایت حفظ و ارتقای امنیت غذایی کشور داشته باشد، متاسفانه علی رغم گذشت بیش از یک ماه از صدور دستور رئیس جمهور تاکنون اقدام موثر و منتهی به پرداخت مطالبات صورت نگرفته است. براساس اطلاعات واصله، فرآیندهای اداری مابین دستگاه های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی متوقف مانده و نتیجه عملیاتی نرسیده است. بدیهی است استمرار این وضعیت قطعا منجر به متوقف شدن توان عملیاتی شرکت های فعال و بروز اختلال در تامین کالاهای اساسی و نهادهای دام و طیور خواهد شد و تداوم چنین شرایطی علاوه بر تشدید فشار مالی بر فعالان اقتصادی می تواند افزایش هزینه های تامین کالاهای مورد نیاز و در نهایت آثار مستقیم بر سفره و معیشت مردم را بدنبال داشته باشد.

با توجه به شرایط ویژه کشور و لزوم حمایت جدی از واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور تقاضا می گردد دستور فرمایید نسبت به تسریع در روند پرداخت کامل مطالبات معوق ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و جبران خسارت ایشان به قید فوریت اقدام نمایند.

حسن زاده رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی نامه ای به رئیس جگهور با اشاره به توقف توان عملیاتی شرکت‌ها، نسبت به اختلال در تأمین کالاهای اساسی و افزایش فشار بر معیشت مردم هشدار داد و گفت: بنا بر این گزارش در شرایطی که واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله غلات و نهاده‌های دام و طیور از انباشت ۱۷ماهه مطالبات ارزی خود و فشار سنگین مالی بر بنگاه‌ها خبر می‌دهند به طوریکه با وجود دستور صریح دولت برای پرداخت فوری بخشی از این مطالبات، هنوز اقدام مؤثر و منتهی به پرداخت انجام نشده است.

در این نامه، بدون اشاره به جزئیات میزان مطالبات، نسبت به تبعات ادامه این وضعیت هشدار داده و نوشته است که اجرای سریع دستور رئیس‌جمهور می‌توانست بخشی از توان مالی بنگاه‌های اقتصادی را احیا کند و به استمرار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور کمک برساند؛ اما تأخیر دستگاه‌های اجرایی، این تصمیم را از مرحله دستور فراتر نبرده است. در بخش دیگری از نامه آمده است؛ استمرار این وضعیت می‌تواند به توقف توان عملیاتی شرکت‌های فعال و ایجاد اختلال در روند تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور منجر شود. همچنین تشدید فشار مالی بر واردکنندگان، افزایش هزینه تأمین کالا و در نهایت تأثیر مستقیم بر سفره و معیشت مردم، از دیگر پیامدهایی عنوان شده که اتاق ایران نسبت به آن هشدار داده است.

این نامه در حالی ارسال شده که به گفته تشکل‌های بخش خصوصی، تأخیر طولانی در تسویه مطالبات ارزی، سرمایه در گردش واردکنندگان را قفل کرده و ادامه این روند می‌تواند علاوه بر تضعیف توان تأمین‌کنندگان، هزینه نهایی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را نیز افزایش دهد.