امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار است صبح امروز  برگزار شود، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، از ادامه همکاری امیر قلعه‌نویی با تیم ملی و حضور این مربی در جام ملت‌های آسیا خبر داد.

ممبینی در  یکی از برنامه های تلویزیونی اعلام کرد که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به این جمع‌بندی رسیده است که قلعه‌نویی به کار خود در تیم ملی تا جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ ادامه دهد.

دبیرکل فدراسیون همچنین اعلام کرد که قلعه‌نویی تاکنون درباره مبلغ قرارداد خود با فدراسیون فوتبال بحثی نداشته است.

با اعلام ممبینی، انتظار فدراسیون فوتبال از قلعه‌نویی، حضور در فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، امیر قلعه نویی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
کاانتر
۱۴:۵۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
فدراسیون فوتبال هیچ برنامه ای نداردبرای همین تیم ملی رابحال خودرهاکرده لاهمان سیستم می ریم جام ملتهاودریک چهارم جلوی ژاپن یاکره یاعربستان حذف می شویم
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