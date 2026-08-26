باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار است صبح امروز برگزار شود، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، از ادامه همکاری امیر قلعهنویی با تیم ملی و حضور این مربی در جام ملتهای آسیا خبر داد.
ممبینی در یکی از برنامه های تلویزیونی اعلام کرد که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به این جمعبندی رسیده است که قلعهنویی به کار خود در تیم ملی تا جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ ادامه دهد.
دبیرکل فدراسیون همچنین اعلام کرد که قلعهنویی تاکنون درباره مبلغ قرارداد خود با فدراسیون فوتبال بحثی نداشته است.
با اعلام ممبینی، انتظار فدراسیون فوتبال از قلعهنویی، حضور در فینال جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان است.