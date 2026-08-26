مربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره باخت سرخپوشان برابر تراکتور توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید فاضلی مربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: مهدی تارتار مربی هست که توانسته بیفوما را احیا کند و او ۲ پاس گل داده است. مربیگری بی رحم است. شما فکر می‌کنید تارتار با دید باختن آن تعویض‌ها را انجام داد. او با هدف بردن آن تعویض‌ها را انجام داد، اما نچرخید.

فاضلی گفت: باخت در فوتبال پیش می‌آید، اما باخت به تراکتور برای ما هم تلخ و سخت بود. ما هم همانند یک هوادار دو آتیشه دوست داشتیم که بازی را ببریم و تمام تصمیمات را با قلب و ذهنمان گرفتیم، اما متاسفانه روز‌هایی هم هست که آن استراتژی‌ها درست از آب در نمی‌آید. بازی با شمس آذر هم ۳ دفاع کردیم و چند موقعیت خوب گلزنی به دست آوردیم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: محمودی و شهرآبادی در بازی با شمس آذر هم وارد زمین مسابقه شدند و آن بازی را تکان دادند، اما در این بازی به خاطر شرایط بازی نتوانستند خوب بازی کنند. سرگیف بازیکن با کیفیتی است، اما خدا را شکر دست ما آن قدر باز است که مجبوریم بازیکنان را بچرخانیم. سرگیف آرامش دارد و در باکس قوی و بازیکن با تجربه‌ای هست و هیجانش هم کمتر است.

او بیان کرد: تیم ما خیلی تغییر کرده است، اما ما به طور موازی به دنبال این هستیم که هم نتیجه بگیریم و هم هارمونی در تیم به وجود آوریم. ما تاکنیکی‌ترین گل‌ها را در ۲ هفته اول به ثمر رساندیم.

مربی پرسپولیس گفت: مسئولیت باخت برابر تراکتور با کادر فنی است. اگر از این بازی درس نگیریم ضعف کادر فنی است.

فاضلی درباره اینکه چرا پرسپولیس در ۲۰ دقیقه اول خوب است، اما نیمه دوم خوب بازی نمی‌کند، گفت: در بازی با شمس آذر ۲ تعویض اجباری داشتیم و ۴ روز بعد از آن بازی داشتیم و چند بازیکن اصلی مان مثل علیپور و سرگیف را بیرون کشیدیم، چون باید ۳ روز بعد از آن با استقلال خوزستان بازی می‌کردیم و اینها چالش‌هایی هست که ما داریم. شاید در سال‌های قبل ۷ روز فاصله بین بازی‌ها بود، اما امسال ۳، ۴ روز فاصله بین بازی‌ها هست.

او افزود: تیکدری اولین بازی اش مقابل تراکتور بود و این بازیکن در تیم گل گهر هم دفاع چپ بازی نکرده بود. اگر شما از خوش بین‌ترین هوادار هم می‌پرسید، ابهام داشت که تیکدری را در سمت چپ بگذارد. محمد خدابنده لو هم سمت چپ را پوشش داد تا فشاری به تیکدری نیاید. سمت راست تراکتور نقطه قوتش بود و اصلا ما کاری کردیم که دانیال اسماعیلی فر از نیمه بالا نیامد. هر ۲ تیم در این بازی محتاطانه بازی کردند.

فاضلی درباره اینکه تارتار بیان کرده که تاوان جوانگرایی را دادیم، گفت: بله، ما ۳ تعویضمان بازیکنان جوان بودند و آنها باید در بازی بزرگ سازگار می‌شدند تا پرسپولیس جدید ساخته شود. اگر ۳ تعویض ما سرگیف، اورونوف و باکیچ بودند، اگر ما با حضور این بازیکنان هم باخته بودیم باز هم این صحبت‌ها را مطرح می‌کردند. اگر تراکتور جسورانه بازی کرد، چرا این تیم در دقیقه ۸۶ بازی تعویض هجومی نکرد.