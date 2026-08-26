باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - هدایت ممبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال در واکنش به فرارش از دوربین‌های رسانه‌ها اظهار کرد: باید اصول حرفه‌ای را رعایت کرد و روی این مسائل باید کار کنیم. هر چیزی جای خودش را دارد. با هماهنگی بهتر در خدمت دوستان خبرنگار هستم. واقعا تلفنم زنگ خورده بود!. یک جلسه دیگر داشتم و باید به فدراسیون فوتبال می‌رفتم. همه چیز را باید به‌روز کنیم و برای مصاحبه کردن باید هماهنگ کنیم.

او افزود: من زیاد اهل مصاحبه کردن نیستم. به جمع‌بندی رسیدیم تا آقای قلعه‌نویی سرمربی ایران در جام ملت‌ها باشند. ایشان امروز یک گزارش هم از عملکردشان به هیئت رئیسه ارائه می‌کنند. از تیم ملی و سرمربی انتظار حضور در فینال یا قهرمانی جام ملت‌ها را داریم. آقای قلعه‌نویی خودش می‌تواند دستیارهایش را انتخاب کند.

ممبینی گفت: ما را در جام جهانی خیلی اذیت کردند. آمریکا تمام سعی خود را کرد که ما به جام جهانی نرویم! البته فیفا به ما کمک کرد و با هواپیمای بسیار بدی سفر کردیم. امیدوار نبودم با این هواپیما به مقصد برسیم. بازیکنان تمام تلاش خود را در جام جهانی کردند. همچنین تماشاگران فوتبال می‌گفتند حق ایران بود که در بازی با بلژیک و مصر پیروز شود.

او درباره وضعیت قرارداد قلعه نویی بیان کرد: قرارداد ما با قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا هست و قرارداد این مربی هم آماده شده است. ایشان بحثی بر سر رقم قرارداد نداشتند و هنوز جزییات و پاداشی گفته نشده است. تنها بازیکنان و کادرفنی برای جام جهانی پاداش گرفتند و هیچ فرد دیگری پاداش نگرفت.

ممبینی درباره اینکه تکلیف قهرمان لیگ بیست و پنجم چه می‌شود؟ گفت: در دستور جلسه هیئت رئیسه موضوع قهرمان اعلام کردن استقلال وجود ندارد. سازمان لیگ باید به ما نظرات کارشناسی خودش را بدهد. آقای تاجرنیا با ما و رئیس فدراسیون فوتبال صحبت کرده است. البته می‌توانیم جلسه فوری بگذاریم.

او گفت: کسی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال استعفا نداده است. برنامه‌ای هم برای استعفا ندارم! تا حالا استعفا هم ندادم.

او درباره برگزاری لیگ ۱۸ تیمی گفت: بعد از آتش بس ۲ جلسه برای ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر با تیم‌ها داشتیم. اکثر مدیران عامل در این جلسه حضور داشتند. چهارده باشگاه در روز‌های جنگ، با ادامه بازی‌های لیگ برتر مخالفت کردند و حتی به‌صورت مکتوب نامه زدند. من موافق ۱۶ تیمی بودن لیگ بودم. سازمان لیگ به نتیجه رسید که مسابقات ۱۸ تیمی شود. تیم قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر به لیگ نخبگان می‌رود و قهرمان جام حذفی به لیگ قهرمانان آسیا دو برود.

دبیر کل فدراسیون فوتبال بیان کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا به ما نامه زد که شما قرار نیست لیگ را تمام کنید. AFC روی قوانینش خیلی حساس است. طبق اتفاقاتی که افتاد و لیگ فریز شد، قرار شد تیم اول و دوم به لیگ نخبگان بروند و تیم سوم به سطح دو آسیا برود، چون دیگر قرار نبود جام حذفی برگزار شود. سپاهان مجوز حرفه‌ای نگرفت، چون صورت‌های مالی‌اش را به موقع ارسال نکرده بود. از نظر ما این مسئله به دلیل آسیب‌های جنگ هم مشکل نداشت. کارخانه فولاد مبارکه سپاهان بمباران شد و کارمندان نمی‌توانستند بروند مدارک مالی باشگاه سپاهان را بارگذاری کنند.

او بیان کرد: اگر سپاهان مجوز می‌گرفت این مشکلات آسیایی پیش نمی‌آمد. وقتی سپاهان مجوز نگرفت، دعوای دیگر تیم‌ها شروع شد. من هم نمی‌دانم چه کسی تصمیم تورنمنت سه‌جانبه را گرفت! من مخالف برگزاری تورنمنت سه‌جانبه بودم. اکثریت اعضای فدراسیون فوتبال موافق برگزاری تورنمنت سه‌جانبه بودند! نمی‌دانم چه کسی تورنمنت را برگزار کرد! هیچ نامه‌ای هم وجود ندارد که چه کسی این تصمیم را گرفته است. AFC درخواست ما را برای حضور چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا دو را ریجکت کرد!

ممبینی گفت: ۶ نامه برای چادرملو زدیم. تیم گل گهر از مسابقات انصراف داد. اگر ما در آن زمان سه تیم را معرفی نمی‌کردیم قطعا ۳ سهمیه ما حذف می‌شد. من ۶ نامه زدم و آقای تاج هم نامه زد که چادرملو به آسیا برود، اما AFC زیر بار نرفت و باید یاد بگیریم قوانین را رعایت کنیم. از مردم یزد و هواداران چادرملو با اینکه من مقصر نیستم بابت برگزاری تورنمنت سه جانبه عذرخواهی می‌کنم. یزدی‌ها را دوست دارم. اصرار بیش از حد دوستان هم برای برگزاری تورنمنت سه‌جانبه وجود داشت!

ا️و افزود: من خطایی نکردم! اگر گل گهر نمی‌رفت سهمیه آسیایی ما کم می‌شد. آرزوی ما این بود که تورنمنت سه جانبه را برگزار نکنیم، اما بخاطر فشار باشگاه‌ها و پیگیری آنها و تصمیم فدراسیون تورنمنت برگزار شد. وحید کردانی نخبه است و در این موضوع خیلی به ما کمک کرد. در آینده از ایشان خیلی بیشتر خواهیم شنید! زیرآب همدیگر را نزنیم! روی دعوت بیرانوند به تیم امید هیچ فشاری به آقای عبدی سرمربی تیم امید وارد نشده است! اصلا چنین چیزی نبوده است.

ممبینی در پایان گفت: هنوز بحثی در خصوص مدیر ورزشی شدن کریم انصاری‌فرد در تیم ملی نشده است. آقای ساکت وقتی دبیرکل بود روی نیمکت تیم ملی نشست، اما من شیوه نامه‌ها را رعایت می‌کنم. تا الان یک بار هم عکس خودم را روی روزنامه فدراسیون فوتبال نزده‌ام. پاداش ۱۱ میلیون دلاری فیفا هنوز واریز نشده، اما به‌زودی به حساب فدراسیون واریز می‌شود! من نامه‌ای برای اردوی ترکیه تیم ملی جوانان و نوجوانان امضا نکرده‌ام و حرف رسانه‌هاست!