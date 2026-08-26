باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم تراکتور در هفته سوم لیگ برتر فوتبال شکست خورد که مشکل اصلی باخت در تبریز نیست. هر تیمی ممکن است ببازد و هر مدافعی ممکن است اشتباه کند.نگرانی اصلی «فرمول» این شکست است.اگر فرمول تارتار در مسابقات بزرگ این باشد که ابتدا به نباختن فکر کند، پرسپولیس در ادامه فصل مشکلات زیادی خواهد داشت.

پرسپولیس تیمی نیست که مأموریتش گرفتن مساوی از مدعیان باشد. تاریخ این باشگاه نشان داده حتی در تبریز، اصفهان یا هر ورزشگاه دیگری، برای برد وارد زمین می‌شود.

مهدی تارتار سال‌ها منتظر رسیدن به نیمکت بزرگی مثل پرسپولیس بوده است. حالا که به این فرصت رسیده، باید خودش را هم متناسب با بزرگی این نیمکت تغییر دهد.او دیگر سرمربی تیمی نیست که یک مساوی خارج از خانه مقابل مدعیان برایش نتیجه‌ای فوق‌العاده محسوب شود. در پرسپولیس، گاهی باید ریسک کرد، جلو رفت، حریف را عقب راند و برای سه امتیاز جنگید.

در دو بازی نخست از تارتار تعریف شد چون تیمش شجاع و هجومی بود. پس نقد امروز هم کاملاً روشن است: مشکل با نام مهدی تارتار نیست؛ مشکل با ترسی است که در تبریز در تصمیم‌های او دیده شد.