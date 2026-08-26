دانیال ایری مدافع جوان پرسپولیس با اشتباه خود برابر تیم تراکتور بار روانی سنگینی را بر دوش خود احساس می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دانیال ایری مدافع جوان پرسپولیس که با رقم بالایی به این تیم پیوست، در دقایق پایانی بازی با تراکتور اشتباه فاحشی مرتکب شد و پاس گل به مهاجم تراکتور داد و در نهایت سرخپوشان با اشتباه این بازیکن به حریف تبریزی خود باختند.

به هر حال عجیب‌ترین تصمیم، اما استفاده عجولانه از ایری بود؛ بازیکنی که تنها یکی، ۲ جلسه با تیم تمرین کرده بود و هیچ ضرورتی برای حضور فوری‌اش در چنین مسابقه حساسی وجود نداشت. دفاع پرسپولیس مشکل ویژه‌ای نداشت، اما کادرفنی اصرار کرد ساختار را تغییر دهد و ایری را وارد زمین کند. نتیجه همان شد که دیدیم.

 روی یک توپ معمولی، مدافع تازه‌وارد تحت فشار تصمیم بدی گرفت، توپ به مهاجم تراکتور رسید و میزبان بدون یک کار تیمی ویژه یا خلق موقعیت پیچیده به گل رسید.

به هر حال  اشتباه نهایی متعلق به بازیکن بود، اما. آیا بازیکنی که با فشار ناشی از رقم انتقال، توقع هواداران و حضور در تیم بزرگی مثل پرسپولیس وارد شده، آیا باید اولین تجربه جدی‌اش را با ۲ جلسه تمرین در یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل داشته باشد؟

 این تصمیم بیش از آنکه به ایری کمک کند، می‌تواند برای مدت‌ها بار روانی بزرگی روی دوش او بگذارد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم تراکتور
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