\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632\u060c \u06af\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u067e\u0627\u062a\u06a9 \u067e\u06a9\u0646 \u0648 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u06f9\u06f5 \u0645\u06af\u0627\u0648\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0