باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد، درحالیکه با اصلاح سیاست ارزی و کاهش قدرت خرید خانوار حداکثر ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مرغ مورد نیاز است که در صورت استفاده حداکثری از توان تولید باید برنامه پایدار صادراتی داشته باشیم.

بررسی ها از سطح بازار مرغ نشان می دهد که با توجه به کاهش سرانه مصرف بعد از حذف ارز ترجیحی و بالابودن میزان جوجه ریزی ها، مرغداران متحمل زیان شدند چراکه قیمت فروش مرغ زنده در ماه های اخیر کمتر از نرخ منطقی و ارشادی خود بوده است به طوریکه خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام و صدور مجوز صادرات تاثیری در تعدیل قیمت ها نداشته است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر نرغ پایین‌تر از قیمت تعادلی عرضه می‌شود، در چنین شرایطی نمی‌توان بدون توجه به هزینه‌های تولید، انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشت؛ زیرا تولیدکننده باید بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.

اخیرا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که تولید گوشت مرغ در سال نخست دولت ۱۹ درصد و در سال دوم پنج درصد رشد داشته و کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بی‌نیاز شده و وارد فاز صادرات شده‌ایم.

با توجه به بی نیازی از واردات گوشت مرغ و آزادسازی ارز، دولت نباید محدودیت هایی برای صادرات بگذارد به طوریکه صادرکننده بتواند در اقتصاد آزاد برنامه مدون و پایداری برای صادات داشته باشد تا بازار به تعادل برسد.

تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۴۰ هزار تن رسید

رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ گفت: در گذشته یارانه چشمگیری به سبب تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردات نهاده های دامی به مرغ داده می شد که همین امر امتیاز بزرگی برای صادرات و نفوذ به بازار بود، اما با حذف یارانه ها در مرز قیمت های جهانی هستیم و تنها ۲ تا ۳ درصد اختلاف قیمت با رقیب خود ترکیه داریم، درحالیکه ترکیه پایداری صادرات را نشان داده است.

به گفته وی، با آزادسازی صادرات، تاکنون بیش از ۸ هزار تن تقاضا برای دریافت مجوز صادرات نبوده است، از این رو پیش بینی می شود در نیمه دوم سال ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن و در برخی ماه ها تا ۲۰ هزار تن صادرات داشته باشیم که امیدوارم‌بخش دولتی استمرار صادرات را بپذیرد که این امر ۵ تا ۱۰ درصد تولید را شامل می شود، اما از طرفی‌ می تواند به پایداری تولید و ثبات قیمت کمک کند.

مبصری ادامه داد: ارزش دلاری صادرات گوشت مرغ در صورت صادرات ۱۰ تا ۱۵ هزار تن در ماه بین ۱۸ میلیون تا ۲۷ میلیون دلار برآورد می شود.

به گفته وی، با توجه به پتانسیل و ظرفیت صنعت مرغداری، امکان صادرات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد. گفتنی است در شرایط کنونی ماهانه ظرفیت ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی وجود دارد که از این میزان ماهانه ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می شود که با صادرات ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن تا پایان سال، ۵ تا ۷ درصد تولید مرغ صادر خواهد شد.

مبصری با بیان اینکه سرانه مصرف بسته به کشش کالای جایگزین، درآمد خانوارها و قیمت محصول متغیر است، افزود: براساس میزان تولید ماهانه ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن مرغ و تولید سالانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و جمعیت کشور، سرانه مصرف ۲۵ تا ۲۷ کیلوست و مابقی تولید باید صادر شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ با اشاره به ثبات قیمت مرغ در بازار بیان کرد: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است و در برخی مناطق ممکن است تا حد ۱۰ هزار تومان در هر کیلو نوسان قیمت داشته باشد.

جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است

حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: استمرار صادرات نیاز به پایداری سیاست صادراتی دارد که تجربه کشور نشان داده دولت در بحث صادرات، شرایط روز بازار را نگاه می کند و توجهی به توافق و هماهنگی تجار ایران و بازارهای هدف ندارد. از این رو استمرار صادرات بسته به اتخاذ تصمیمات دولت است.

به گفته وی، با توجه به کاهش سرانه مصرف به ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال و زیرساخت های کنونی صنعت مرغداری، پتانسیل تولید بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد که با احتساب سرانه مصرف، امکان تولید ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن بیش از نیاز کشور وجود دارد و تنها تولیدکننده بدلیل عدم‌ اعتماد به سیاست های صادراتی دولت، عملا مرغدار از تمامی ظرفیت تولید استفاده نمی کند، درحالیکه اگر دولت اختیارات لازم را بدهد که در صورت تامین نیاز بازار، باب صادرات باز است و از طرفی دخالت های خود را کم کند و امور را به تشکل ها واگذار کند، این امر به نفع تولید است.

اسداله نژاد با اشاره به هوشمندسازی زنجیره تامین، تولید و توزیع مرغ کشور بیان کرد: هوشمندسازی زنجیره به دولت، صنعت و مصرف کننده کمک خواهد کرد و با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری وظایف و تکالیف به بخش خصوصی امیدواریم این امر اجرایی و دستورات لازم در این خصوص صادر شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مرداد به ۱۳۷ میلیون قطعه برسد، البته بررسی ها و تحلیل های کارشناسی نشان می دهد که ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه با احتساب سرانه مصرف فعلی مرغ کفایت می کند.

پس از حذف ارز ترجیحی، قدرت خرید مردم و در نتیجه سرانه مصرف گوشت مرغ کاهش یافت که در نتیجه مازاد جوجه ریزی و تولید مرغ در ماه های اخیر به زیان مرغدار تمام شد، هرچند در این ایام مصرف کننده کمتر از قیمت های منطقی و ارشادی اقدام به خرید مرغ از بازار کرد، اما استمرار این روند امکان پذیر نیست.