باشگاه خبرنگاران جوان- فرزاد زندی با تأکید بر حساسیت ویژه نسبت به صیانت از اکوسیستم‌های آبی استان، رفع تصرف تالاب زریبار را پیامی روشن برای متخلفان و متصرفان اراضی ملی عنوان کرد.

افتتاح ۴ پاسگاه محیط‌بانی و سایت تکثیر قوچ و میش ارمنی

وی از افتتاح چهار پاسگاه محیط‌بانی جدید در مناطق حفاظت‌شده شاهو و کوسالان در هورامان، عبدالرزاق سقز و بدر و پریشان قروه خبر داد و افزود ساختمان سایت تکثیر و پرورش قوچ و میش ارمنی در بیجار نیز به بهره‌برداری رسیده است.

۱۲ درصد مساحت کردستان تحت مدیریت محیط زیست؛ ثبت ۴۰۲ مورد شکار غیرمجاز

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با بیان اینکه ۱۲ درصد از مساحت استان شامل ۵ منطقه حفاظت‌شده، یک پناهگاه حیات وحش، ۲ اثر طبیعی ملی و ۵ منطقه شکار ممنوع تحت مدیریت این سازمان قرار دارد، گفت این مناطق زیستگاه بیش از ۱۰۰۰ گونه گیاهی، ۳۱۲ گونه پرنده، ۴۷ گونه پستاندار و ۴۸ گونه ماهی است.

زندی همچنین از تشکیل ۱۳۰ پرونده قضایی در حوزه تخریب و تصرف زیستگاه‌ها و شناسایی ۴۰۲ مورد تخلف شکار و صید غیرمجاز طی سال گذشته خبر داد.

موافقت با ۹۶ درصد از استعلام‌های زیست‌محیطی؛ محیط زیست مانع توسعه نیست

وی با بیان اینکه محیط زیست مانع توسعه نیست بلکه تسهیل‌کننده توسعه پایدار است، اعلام کرد از مجموع ۲ هزار و ۷۷۲ فقره استعلام دریافتی در سال گذشته، با ۲ هزار و ۶۱۲ مورد معادل ۹۶ درصد در چارچوب قوانین زیست‌محیطی موافقت شده است.

تنها ۴ سایت از ۲۳ محل دفن زباله استان دارای مجوز زیست‌محیطی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، ساماندهی پسماند‌های شهری را از مهم‌ترین چالش‌های استان دانست و گفت از ۲۳ محل فعال دفن زباله شهری، تنها ۴ سایت دارای مجوز‌های زیست‌محیطی هستند. وی با اشاره به قابلیت بازیافت بیش از ۶۰ درصد پسماند‌های شهری و روستایی استان، ایجاد کارخانه‌های بازیافت و استانداردسازی جایگاه‌های دفن زباله را از اولویت‌های کارگروه مدیریت پسماند استان برشمرد و افزود در سال جاری تاکنون ۱۹ جلسه کارگروه مدیریت پسماند برگزار و ۱۷۱۶ فقره مجوز ترانزیت پسماند صادر شده است.

اجرای ۶۴۰ برنامه آموزشی با ۱۱۲ هزار نفرساعت آموزش همگانی

زندی در پایان با اشاره به نقش آموزش‌های همگانی در پیشگیری از تخریب محیط زیست، از اجرای ۶۴۰ برنامه آموزشی با بیش از ۱۱۲ هزار نفرساعت آموزش برای اقشار مختلف جامعه خبر داد و به برگزاری ۷۱ دوره آموزشی تخصصی و ۲۰ جشنواره کودک و محیط زیست در طول یک سال گذشته اشاره کرد.