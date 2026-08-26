باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بحران مسکن در دلفان تنها به گرانی قیمت خانه و افزایش اجارهبها محدود نمیشود؛ هزاران قطعه زمین نیز سالهاست در پیچوخم مشکلات تعاونیهای مسکن گرفتار ماندهاند و صاحبان آنها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت زمینهای خود هستند.
فرماندار دلفان مسکن و زمین را یکی از جدیترین مشکلات شهرستان عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، در کنار تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن، از مهمترین دغدغههای اجتماعی مردم دلفان است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در تعاونیهای مختلف مسکن، از جمله تعاونی فرهنگیان و دیگر تعاونیها، اظهار کرد: متأسفانه برخی از این تعاونیها به دلایل مختلف سالهاست با مشکل مواجه هستند و مردم همچنان در انتظار تعیین تکلیف زمینهایی هستند که برای آنها هزینه کردهاند.
سلامتی با اشاره به ابعاد گسترده این مسئله تصریح کرد: بیش از چهار تا پنج هزار قطعه زمین در شهرستان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد سرگردانی برای مردم، فشار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به خانوادهها وارد کرده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که برای بسیاری از خانوادهها، زمین تعاونی قرار بود مسیری برای خانهدار شدن و رهایی از فشار سنگین اجارهبها باشد؛ اما طولانی شدن روند تعیین تکلیف این اراضی، خود به مشکلی تازه برای متقاضیان تبدیل شده است.
فرماندار دلفان با تأکید بر پیگیری موضوع در سطح استان افزود: در جلسات متعدد با مسئولان استانی تلاش کردهایم مشکل تعاونیهای مسکن و اراضی بلاتکلیف تعیین تکلیف شود و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، روند حل این مشکلات و تعیین تکلیف زمینها با سرعت بیشتری دنبال شود.
اکنون مطالبه اصلی هزاران خانواده دلفانی روشن است: زمینهایی که سالها در انتظار تعیین تکلیف ماندهاند، چه زمانی از بلاتکلیفی خارج خواهند شد و آیا میتوان امید داشت پرونده تعاونیهای مسکن پس از سالها به سرانجام برسد؟