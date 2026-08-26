باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ولدی فرماندار بروجرد با اشاره به جایگاه بروجرد در اقتصاد استان گفت: بروجرد از ظرفیتهای قابل توجهی برای ایجاد اشتغال برخوردار است و باید به جای تمرکز صرف بر استخدامهای دولتی و پشتمیزنشینی، از فرصتهای موجود در بخش خصوصی، صنعت، کشاورزی و سایر حوزههای مولد استفاده کرد.
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به دغدغه اشتغال جوانان گفت: بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی در شهرستان در بخش خصوصی وجود دارد و هر فردی که مهارت و تخصص لازم را داشته باشد، میتواند از این ظرفیتها استفاده کند.
وی گفت: حدود ۴۰ درصد صنعت لرستان در بروجرد متمرکز است و این شهرستان در حوزه کشاورزی نیز سهم قابل توجهی دارد. همچنین حدود ۳۰ درصد ظرفیت گردشگری استان در بروجرد قرار گرفته است؛ ظرفیتی که میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی شهرستان باشد.
تعاونیهای مسکن؛ پروندهای قدیمی در مسیر حل شدن
فرماندار ویژه بروجرد همچنین به مشکلات قدیمی تعاونیهای مسکن اشاره کرد و گفت: برخی تعاونیهای مسکن سالها با مشکلات اداری و حقوقی مواجه بودهاند و این موضوع موجب سرگردانی مردم شده بود.
وی افزود: با پیگیری مدیریت استان و شهرستان، جلسات تخصصی برای حل مشکلات این تعاونیها برگزار شد و در برخی موارد، پروندههایی که سالها بلاتکلیف مانده بودند، در مدت کوتاهی تعیین تکلیف شدند.
ولدی این اقدامات را نمونهای از نتیجه مدیریت پیگیرانه دانست و گفت: مردم زمانی عملکرد دولت را احساس میکنند که یک مشکل قدیمی آنها در عمل حل شود، نه اینکه صرفاً درباره آن وعده یا گزارش ارائه شود.
در ادامه این گفتوگو، بر این نکته تأکید شد که هفته دولت نباید صرفاً به ارائه آمار و افتتاح پروژهها محدود شود؛ بلکه معیار اصلی ارزیابی مدیران، تأثیری است که تصمیمها و اقدامات آنها بر کیفیت زندگی مردم میگذارد.
اشتغال جوانان، حمایت واقعی از تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت سرمایهگذاران، تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام و کاهش سرگردانی مردم در فرآیندهای اداری، از جمله شاخصهایی عنوان شد که میتواند میزان موفقیت مدیریت اجرایی را نشان دهد.
فرماندار ویژه بروجرد نیز در همین زمینه تأکید کرد که مدیران باید خود را در برابر مردم پاسخگو بدانند و اگر مدیری نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، باید برای تغییر و جایگزینی او تصمیمگیری شود.
وی گفت: هدف مدیریت شهرستان، حفظ جایگاه افراد نیست؛ بلکه ملاک، میزان خدمتگزاری و توانایی مدیران در حل مشکلات مردم است.
تأمین کالا و مدیریت بازار؛ از مطالبات روزمره مردم
ولدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریمها و مشکلات اقتصادی گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی، مسائل ریشهدار و ملی است، اما در سطح شهرستان باید تلاش شود مردم کمترین آسیب را از این شرایط ببینند.
وی تأکید کرد که تأمین کالا و استمرار خدماترسانی به مردم در بروجرد باید بدون وقفه دنبال شود و افزود: مدیریت شهرستان خود را موظف میداند برای حل مشکلات مردم از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده کند.
در پایان این گفتوگو، مطالبهگری بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط مردم و مسئولان مورد تأکید قرار گرفت؛ مطالبهگریای که در صورت سازنده بودن، میتواند نقاط ضعف مدیریت را آشکار و مسیر اصلاح امور را هموار کند.
فرماندار ویژه بروجرد ضمن دعوت از مردم و رسانهها برای پیگیری مسائل شهرستان گفت که مدیران باید آماده شنیدن نقد و پاسخگویی باشند و عملکرد دستگاهها نیز باید قابل ارزیابی و نظارت باشد.