شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دولت فیلمی از برپایی میز خدمت در شهرستان پردیس استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، دیدار مردمی و میز خدمت مسئولان شهرستان پردیس در فاز ۱۱ استان تهران برگزار شد؛ فرصتی برای حضور مستقیم مسئولان در میان مردم و شنیدن بی‌واسطه مشکلات و مطالبات شهروندان فراهم شد.در این دیدار، مدیران شهرستان و دستگاه‌های خدمت‌رسان پای صحبت مردم نشستند تا درخواست‌ها و دغدغه‌های ساکنان این منطقه را بررسی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنند؛ مطالباتی که بخش مهمی از آن، به کمبود‌های زیرساختی و خدماتی فاز ۱۱ بازمی‌گردد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: هفته دولت ، میز خدمت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
گرامیداشت هفته دولت در نیشابور با حضور جمعی از اصحاب رسانه + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از عطرآگین شدن گلزار شهدای هریس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی هفته دولت در شهرستان فیروزه با حضور مهندس محمد رستمی و سیدیحیی سلیمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت + عکس و فیلم
آخرین اخبار
تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت + عکس و فیلم
اجتماع باشکوه مردم با بصیرت سیمرغ در حماسه اقتدار و مقاومت + فیلم
معلمان حق التدریس همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
مشکلات بلوار نا امن مصطفی امامی کرمانشاه از زبان شهروندخبرنگار
ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات شبانه + عکس
قطعی برق اهالی ماهشهر را به دردسر انداخت
متقاضیان پروژه مسکن ملی کمیل آباد(کرونی) شیراز همچنان در انتظار تحویل