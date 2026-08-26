شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دولت فیلمی از برپایی میز خدمت در شهرستان پردیس استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، دیدار مردمی و میز خدمت مسئولان شهرستان پردیس در فاز ۱۱ استان تهران برگزار شد؛ فرصتی برای حضور مستقیم مسئولان در میان مردم و شنیدن بیواسطه مشکلات و مطالبات شهروندان فراهم شد.در این دیدار، مدیران شهرستان و دستگاههای خدمترسان پای صحبت مردم نشستند تا درخواستها و دغدغههای ساکنان این منطقه را بررسی و برای رفع آنها چارهاندیشی کنند؛ مطالباتی که بخش مهمی از آن، به کمبودهای زیرساختی و خدماتی فاز ۱۱ بازمیگردد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - تهران
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید