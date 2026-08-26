استاندار لرستان از نزدیک شدن یکی از پروژه‌های مهم شهرستان پلدختر به مرحله بهره‌برداری خبر داد؛ ایستگاه پمپاژ جایدر با ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی و اعتباری بالغ بر ۴۳۷ میلیارد تومان اکنون در آستانه تکمیل قرار گرفته و روند اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان پلدختر در حالی در مسیر تکمیل قرار گرفته‌اند که ایستگاه پمپاژ جایدر به عنوان یکی از طرح‌های مهم استان، بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی خود را پشت سر گذاشته است.

استاندار لرستان با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: ایستگاه پمپاژ جایدر هم‌اکنون ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اجرای آن تاکنون اعتباری بالغ بر ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: ایستگاه پمپاژ جایدر از جمله پروژه‌های مهم استان به شمار می‌رود و روند اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود تا با تکمیل مراحل باقی‌مانده، زمینه بهره‌برداری از این طرح فراهم شود.

رسیدن پروژه به مرز ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی، این طرح را در آستانه تکمیل قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند نویدبخش پایان انتظار برای بهره‌برداری از یکی از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان پلدختر باشد.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت روند اجرای ایستگاه پمپاژ جایدر با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود مراحل باقی‌مانده این طرح نیز با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

با توجه به حجم اعتبارات اختصاص‌یافته و میزان پیشرفت فعلی، اکنون نگاه‌ها به مرحله پایانی پروژه دوخته شده است؛ مرحله‌ای که تکمیل آن می‌تواند یکی از طرح‌های مهم پلدختر را از مسیر ساخت و اجرا به مرحله بهره‌برداری برساند.

 

برچسب ها: پمپاژ ، لرستان ، افتتاح
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