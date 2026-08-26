ان‌بی‌سی نیوز فاش کرد که حملات ایران به سایت‌ها و تجهیزات آمریکا در منطقه، خسارتی بی‌سابقه به زیرساخت‌های جاسوسی این کشور وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ان‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از چهار منبع گزارش داد که حملات ایران به سایت‌های جاسوسی و تجهیزات اطلاعاتی این کشور در کشورهای منطقه آسیب رسانده است و خاطرنشان کرد که میزان خسارت از هرگونه خسارت قبلی که آژانس‌های جاسوسی آمریکا متحمل شده‌اند، فراتر رفته است.

به گفته این منابع، تعمیر سایت‌ها و تجهیزات آسیب‌دیده میلیارد‌ها دلار هزینه خواهد داشت، بدون اینکه برآورد دقیقی از میزان خسارات ارائه شود. این شبکه آمریکایی افزود که حملات ایران باعث شد کنگره آمریکا به دنبال بودجه‌ای برای بازسازی تاسیسات هدف قرار گرفته باشد.

ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد که این حملات مقامات آمریکایی را بر آن داشت تا در مورد استقرار پرسنل و منابع جاسوسی در منطقه‌ای که با پاسخ ایران مواجه است، تجدیدنظر کنند. به گفته این شبکه خبری، این حملات سوالاتی را در میان کارشناسان نظامی و مقامات سابق آمریکایی ایجاد کرده است که چرا آمریکا آمادگی کافی برای دفاع از تاسیسات نظامی خود در منطقه را ندارد.

ان‌بی‌سی نیوز خاطرنشان کرد که حمله هوایی ایران نه تنها پایگاه‌های نظامی، بلکه سایت‌ها و تجهیزات جاسوسی آمریکا در منطقه را نیز هدف قرار داده است. این شبکه خاطرنشان کرد که برخی از تجهیزاتی که در این حملات هدف قرار گرفته‌اند، به طور مشترک توسط نیرو‌های مسلح و سازمان‌های چاسوسی آمریکا استفاده می‌شوند.

ان‌بی‌سی نیوز افزود که از زمان تاسیس سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) در سال ۱۹۴۷، به گفته منابع، این سازمان شاهد حملاتی به تاسیسات و تجهیزات خود در این اندازه و وسعت که در طول جنگ فعلی اتفاق می‌افتد، نبوده است.

پیش از این، سرتیپ حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، تایید کرده بود که برخلاف تصورات و محاسبات دشمن، تولید موشک‌های هوشمند بدون وقفه ادامه دارد. محبی توضیح داد که واقعیت واکنش ایران و توسعه نظامی میدانی منجر به شکست بسیاری از اهداف اعلام شده توسط دشمن شد، که مهمترین آنها تلاش برای «نمایش بازگشایی تنگه هرمز» بود.

این در حالی است که ایران علاوه بر مواجهه با دهه‌ها فشار و تحریم‌های اقتصادی که واشنگتن از طریق آنها نتوانسته به اهداف اعلام شده خود دست یابد، همچنان در برابر تجاوز آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل و محاصره دریایی اعمال شده بر بنادر و سواحل خود مقاومت می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، پایگاه های آمریکا ، جنگ منطقه ای
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
زمان آن رسیده که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار خاورمیانه را ترک کنند
آمریکا پس از ۴۷ سال سوریه را از فهرست حامیان تروریسم خارج کرد/ و این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون آمریکا جنایتکار خودش حامی اصلی همه گروه های تروریستی در سراسر منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
خدا خسارتهاشون رو زیاد کنه
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