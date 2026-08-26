باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- سومین دوره «جام رسانه» مینی‌گلف به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، هفته دولت و میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)، صبح امروز سه‌شنبه ۳ شهریورماه در زمین مینی‌گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. این رقابت‌ها با حضور حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف و استقبال قابل توجه اصحاب رسانه همراه بود و خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف در فضایی صمیمی به رقابت پرداختند.

برای حضور در سومین دوره جام رسانه، ۱۱۱ خبرنگار و عکاس از ۴۰ رسانه ثبت‌نام کرده بودند که در نهایت حدود ۹۰ نفر در دو بخش زنان و مردان در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند.

جام رسانه مینی‌گلف با هدف ایجاد ارتباط بیشتر میان جامعه رسانه و رشته گلف، معرفی ظرفیت‌های این رشته و استفاده از توان رسانه‌ها برای توسعه و گسترش گلف و رشته‌های زیرمجموعه آن برگزار شد.

حضور پرشمار خبرنگاران و عکاسان در این دوره، یکی از نکات قابل توجه رقابت‌ها بود و سومین دوره جام رسانه را به یکی از رویداد‌های رسانه‌ای مهم فدراسیون گلف تبدیل کرد.