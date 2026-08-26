باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمد وحیدیراد، کارشناس تجارت بینالملل، با بیان اینکه مسیرهای تجارت ایران با آمریکای شمالی پیش از جنگ نیز دستخوش تغییر شده بود، گفت: جنگ و تحولات اخیر صرفاً روند تغییر مسیرهای تجاری را سرعت بخشیده است و نمیتوان گفت تجارت با آمریکای شمالی به صفر رسیده است.
وحیدیراد، درباره تأثیر جنگ بر تجارت ایران با آمریکای شمالی اظهار کرد: پیش از جنگ نیز مسیرهای تجارت با آمریکای شمالی تغییر کرده بود و تحولات مختلفی در این حوزه شکل گرفته بود، اما جنگ و اتفاقات اخیر به این روند سرعت بیشتری بخشید.
وی با تأکید بر اینکه نباید تصور کرد تجارت ایران با آمریکای شمالی بهطور کامل متوقف شده است، افزود: اینکه گفته شود جنگ یا اتفاقات اخیر تجارت با آمریکای شمالی را به صفر رسانده، برداشت دقیقی نیست؛ چراکه مسیرهای تجارت تغییر کرده و ساختارها نیز دستخوش تحول شدهاند.
این تحلیلگر تجارت بینالملل ادامه داد: بر اساس آمار، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۲۹ میلیون دلار کالا مستقیماً از آمریکای شمالی به ایران وارد شده است. همچنین نزدیک به یک میلیون دلار کالا نیز بهصورت مستقیم از ایران به ایالات متحده صادر شده است.
وحیدیراد با اشاره به وضعیت تجارت ایران و کانادا نیز گفت: این آمار صرفاً مربوط به تجارت با آمریکای شمالی است و آمار تجارت با کانادا بالاتر از این ارقام است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شرایط فعلی مسیرها و ساختارهای تجارت را تغییر داده، اما به معنای توقف کامل تجارت نیست.
وی تصریح کرد: اتفاقات و شرایط جدید در واقع به روندهایی که پیش از این نیز وجود داشتند، سرعت بخشیدهاند. مسئله مهم این است که در شرایط کنونی تا چه اندازه میتوانیم خودمان را بهروز کنیم و با ساختارهای جدید تجاری هماهنگ شویم.
این کارشناس تجارت بینالملل تأکید کرد: باید بتوانیم با استفاده از مسیرها و روشهای جدید، شرایط موجود را به نفع خودمان و کشور تغییر دهیم. برای رسیدن به این هدف، لازم است نگاه سنتی خود را تغییر داده و به سمت ساختارها و متدهای جدید حرکت کنیم.
وحیدیراد گفت: در حوزه اقتصاد و تجارت، فعالان اقتصادی مستقیماً با قانون کار میکنند. بنابراین بسیاری از این شرایط از گذشته نیز وجود داشته و تغییرات اساسی در اصل موضوع ایجاد نشده است؛ آنچه بیش از همه تغییر کرده، مسیرها و ساختارهای تجارت است.