باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن حسینی گفت: فرمانداری مشهد در این مدت هر نوع همکاری ممکن را با اعضاء شورای شهر مشهد داشته و اقدام به میانجی‌گری بین اعضا کرده و حتی پیشنهاد داده‌ایم تا قدرت را به شکلی متوازن بین خود تقسیم کنند.

وی گفت: از این رو فرمانداری تا ظهر شنبه آینده و پیش از سالروز ولادت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) به شورا فرصت داده تا فعالیت جاری خود را از سر بگیرند در غیر این صورت درخواست انحلال شورا به شورای حل اختلاف استان ارسال خواهد شد.

فرماندار مشهد هشدار داد: در صورت عدم توافق اعضاء شورا با هم، نامه انحلال آن در چارچوب ماده ۱۱۹ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ارسال خواهد شد.

حسینی اظهار کرد: ارسال نامه انحلال شورا برخلاف خواست ماست اما متاسفانه بواسطه اختلافات داخلی حدود ۴۰ روز شورای شهر مشهد جلسه ای برگزار نکرده و مسائل شهری معطل مانده و ۶۰ طرح و لایحه معطل تصمیم گیری شوراست.

وی گفت: تداوم وضع موجود و عدم برگزاری جلسات شورای شهر برای مشهد تبعات و مشکلاتی در پی دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای شهر ایجاد کند بنابراین فرمانداری در تصمیم خود برای انحلال شورا جدی است.