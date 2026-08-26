باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با نادیده گرفتن سیگنالهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای مشارکت، بر لزوم «مسئولیتپذیری فوقالعاده و احتیاط شدید» در اجرای پروژههای بزرگ دولتی در کشور خود تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، اظهارات کیم جونگ اون در جریان سخنان او در جلسه گسترده دفتر سیاسی حزب حاکم کارگران در روز سهشنبه مطرح شد که برای بررسی پیشرفت در وظایف سیاسی اتخاذ شده برای سال ۲۰۲۶ برگزار شد، وظایفی که اوایل امسال توسط کنگره نهم حزب تصویب شده بودند.
کیم از آنچه که او «مجموعهای از انحرافات» نامید، انتقاد کرد و آنها را به «راهنماییهای ناپخته و فقدان رهبری» از سوی نهادهای هدایت اقتصادی نسبت داد و گفت که آنها با «آرزوهای بزرگ و انگیزه ما برای پیشرفت» همگام نبودهاند، بدون اینکه ماهیت این انحرافات را مشخص کند.
رهبر کره شمالی خواستار تلاش مضاعف با عزمی تازه و روحیهای مبارز برای غلبه و رفع این کاستیها شد و تاکید کرد که اهداف تعیین شده توسط کمیته مرکزی حزب فقط اعداد و ارقام نیستند، بلکه «وظایف سیاسی مهمی» برای حفاظت از عزت کشور و نشان دادن برتری نظام اجتماعی هستند.
او از مسئولان خواست تا دستیابی موفقیتآمیز به اهداف سیاستی امسال را تضمین کنند و استدلال کرد که دستیابی به آنها، پایه و اساس رسیدن به اهداف بلندمدت کشور را بنا مینهد و در نهایت رفاه مردم را افزایش میدهد.
در مقابل، رسانههای کره شمالی در مورد ابتکارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن تمایل خود را برای تعامل مجدد با کیم جونگ اون در سال جاری ابراز کرده بود، سکوت کردهاند.
روز سهشنبه، ترامپ پیام قبلی خود در مورد دستوراتش برای کاهش رزمایشهای نظامی مشترک با کره جنوبی را بازنشر کرد و اوایل هفته نیز عکسهایی از خودش با رهبر کره شمالی منتشر کرد.
منبع: یونهاپ