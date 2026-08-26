رهبر کره شمالی در جدیدترین سخنان خود با بی‌اعتنایی به پیام‌های ترامپ، بر اجرای پروژه‌های بزرگ و تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی سال ۲۰۲۶ تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با نادیده گرفتن سیگنال‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای مشارکت، بر لزوم «مسئولیت‌پذیری فوق‌العاده و احتیاط شدید» در اجرای پروژه‌های بزرگ دولتی در کشور خود تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، اظهارات کیم جونگ اون در جریان سخنان او در جلسه گسترده دفتر سیاسی حزب حاکم کارگران در روز سه‌شنبه مطرح شد که برای بررسی پیشرفت در وظایف سیاسی اتخاذ شده برای سال ۲۰۲۶ برگزار شد، وظایفی که اوایل امسال توسط کنگره نهم حزب تصویب شده بودند.

کیم از آنچه که او «مجموعه‌ای از انحرافات» نامید، انتقاد کرد و آنها را به «راهنمایی‌های ناپخته و فقدان رهبری» از سوی نهاد‌های هدایت اقتصادی نسبت داد و گفت که آنها با «آرزو‌های بزرگ و انگیزه ما برای پیشرفت» همگام نبوده‌اند، بدون اینکه ماهیت این انحرافات را مشخص کند.

رهبر کره شمالی خواستار تلاش مضاعف با عزمی تازه و روحیه‌ای مبارز برای غلبه و رفع این کاستی‌ها شد و تاکید کرد که اهداف تعیین شده توسط کمیته مرکزی حزب فقط اعداد و ارقام نیستند، بلکه «وظایف سیاسی مهمی» برای حفاظت از عزت کشور و نشان دادن برتری نظام اجتماعی هستند.

او از مسئولان خواست تا دستیابی موفقیت‌آمیز به اهداف سیاستی امسال را تضمین کنند و استدلال کرد که دستیابی به آنها، پایه و اساس رسیدن به اهداف بلندمدت کشور را بنا می‌نهد و در نهایت رفاه مردم را افزایش می‌دهد.

در مقابل، رسانه‌های کره شمالی در مورد ابتکارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن تمایل خود را برای تعامل مجدد با کیم جونگ اون در سال جاری ابراز کرده بود، سکوت کرده‌اند.

روز سه‌شنبه، ترامپ پیام قبلی خود در مورد دستوراتش برای کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی را بازنشر کرد و اوایل هفته نیز عکس‌هایی از خودش با رهبر کره شمالی منتشر کرد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی ، کیم جونگ اون ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ترامپیسم چطور کشورهای مختلف را به ساخت سلاح هسته‌ای ترغیب کرد؟
کره شمالی از افزایش بودجه دفاعی ژاپن انتقاد کرد
ترامپ: رزمایش‌های کره جنوبی سیگنال خصمانه‌ای به کره شمالی ارسال می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
میدونه عین کره جنوبی میخواد مستعمره خودش کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ای ول کیم جونگ اون تپلی با هوش
۱
۸
پاسخ دادن
حمله اسرائیل به حومه دمشق
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
آخرین اخبار
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
فرمانده سنتکام: ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند؛ ادعای اسکورت ۱۵۰۰ کشتی در هرمز
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
عراق امکان تحویل نفت در خارج از خلیج فارس را فراهم کرد
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
۴ گزینه پنتاگون برای آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا
نماینده حزب‌الله: سلاح مقاومت عامل قدرت در برابر اسرائیل است
ابراز نگرانی سازمان ملل از اظهارات صهیونیست‌ها درباره حضور نظامی نامحدود در سوریه
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
مرگ دو کارمند فرودگاه فرانکفورت بر اثر ابتلا به مالاریا
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نتانیاهو گزارش‌های بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون را رد کرد