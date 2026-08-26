باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وحدت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی + فیلم

صد و هفتاد و هشتمین شب از اجتماعات مردم در میادین و خیابان‌ها برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در اجتماعات شبانه تأکید کردند همان‌طور که دشمن در جنگ نظامی شکست خورد، در جنگ اقتصادی نیز با مقاومت و ایستادگی مردم شکست خواهد خورد.

 

مطالب مرتبط
وحدت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی + فیلم
young journalists club

۱۷۷ شب خدمت پزشک آبادانی در میدان به مردم + فیلم

وحدت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی + فیلم
young journalists club

افتخار ایران، مهمان ویژه تجمعات شبانه مردم + فیلم

وحدت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی + فیلم
young journalists club

تهدید‌های اقتصادی آمریکا تکراری است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۴۱۵

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۴۰۷

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۸۳

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۵۹

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
۶۹

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha