باشگاه خبرنگاران جوان - مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا تنها سه روز دوام آورد و پس از ناکامی گفتوگوها، واشنگتن تعرفههای جدید ۵۰ درصدی را بر بخشی از واردات کانادا به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار اعمال کرد. در مقابل، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد اتاوا نیز از هشتم سپتامبر تعرفههایی با همان ارزش و نرخ بر کالاهای آمریکایی وضع خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از کارگران، کشاورزان، خانوادهها و شرکتهای کانادایی انجام میشود.
دامنه این رویارویی تنها به تعرفهها محدود نمانده و دونالد ترامپ نیز با انتقاد از سیاست تجاری کانادا، اتاوا را به تلاش برای دریافت امتیازاتی مشابه یک ایالت آمریکا متهم کرده است. تعرفههای جدید، طیفی از کالاها از جمله محصولات کشاورزی و لبنی، فولاد، پوشاک، لوازم خانگی، تجهیزات ورزشی، الکترونیکی و محصولات کاغذی را تحت تأثیر قرار میدهد و نگرانیها درباره تبعات این تنش برای اقتصاد دو کشور و آینده توافق تجاری آمریکای شمالی را افزایش داده است.