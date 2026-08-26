در پی آتش‌سوزی در بخش نوزادان بیمارستان موسسه علوم پزشکی پاکستان (PIMS) در اسلام‌آباد، دست‌کم ۱۴ نوزاد تازه‌متولدشده جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تلویزیون جیو پاکستان امروز چهارشنبه گزارش داد که حداقل ۱۴ نوزاد در آتش‌سوزی که در داخل مهدکودکی در بیمارستانی در اسلام‌آباد، پایتخت این کشور رخ داد، جان باختند.

منابع امداد و پلیس محلی اعلام کردند که آتش‌سوزی صبح امروز در بخش انکوباتور نوزادان بخش زنان و زایمان بیمارستان موسسه علوم پزشکی پاکستان (PIMS) در اسلام آباد رخ داده است. آنها اظهار داشتند که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که علت این حادثه انفجار کمپرسور در واحد تهویه مطبوع داخل بخش بوده که منجر به وقوع ناگهانی آتش‌سوزی شده است.

این حادثه منجر به مرگ حداقل ۱۴ نوزاد تازه متولد شده شد که در داخل انکوباتور تحت مراقبت بودند، در حالی که تیم‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات به عملیات خود برای کنترل کامل اوضاع در داخل بیمارستان ادامه می‌دهند.

منبع: آر تی

برچسب ها: کشور پاکستان ، بخش نوزادان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
آخ بمیرم براشون....
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
خیلی خبر تلخی بود
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
خدا کمک شون کنه
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
واقعا ناراحت کنند است
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
۱۲. نوزاد تازه متولد شد که نمیتونسن حرف بزنننننن در اتش 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 سوختن 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 خاکستر شدن تسلیت تسلیت تسلیت 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤تسلیت به تموم خانواده هاییی داغ دار ایشان
۰
۲
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