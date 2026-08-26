باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تلویزیون جیو پاکستان امروز چهارشنبه گزارش داد که حداقل ۱۴ نوزاد در آتش‌سوزی که در داخل مهدکودکی در بیمارستانی در اسلام‌آباد، پایتخت این کشور رخ داد، جان باختند.

منابع امداد و پلیس محلی اعلام کردند که آتش‌سوزی صبح امروز در بخش انکوباتور نوزادان بخش زنان و زایمان بیمارستان موسسه علوم پزشکی پاکستان (PIMS) در اسلام آباد رخ داده است. آنها اظهار داشتند که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که علت این حادثه انفجار کمپرسور در واحد تهویه مطبوع داخل بخش بوده که منجر به وقوع ناگهانی آتش‌سوزی شده است.

این حادثه منجر به مرگ حداقل ۱۴ نوزاد تازه متولد شده شد که در داخل انکوباتور تحت مراقبت بودند، در حالی که تیم‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات به عملیات خود برای کنترل کامل اوضاع در داخل بیمارستان ادامه می‌دهند.

منبع: آر تی