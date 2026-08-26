باشگاه خبرنگاران جوان - تخریب پل قعقاعیه بر فراز رود لیتانی، یکی از نمونههای روشن تغییر جغرافیای جنوب لبنان در پی حملات رژیم اسرائیل است؛ پلی که ارتباط میان مناطق نبطیه و بنتجبیل را برقرار میکرد و با انهدام آن، رفتوآمد میان دو سوی رودخانه دشوارتر شد. اکنون ساخت یک گذرگاه موقت در محل این پل در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از مسیرهای قطعشده دوباره برقرار شود؛ مسیری که برای ساکنان منطقه و روند بازسازی اهمیت حیاتی دارد.
در روستای فرون نیز جنگ چهره منطقه و زندگی مردم را تغییر داده است. خانههای بسیاری ویران شده و خانوادههایی که به روستا بازگشتهاند، در میان کمبود امکانات و نگرانی از ادامه حملات تلاش میکنند زندگی را از نو آغاز کنند. تأمین برق و آب با تجهیزات موقت و ادامه تحصیل دانشآموزان در مدرسه روستا، تصویری از زندگیای است که پس از بمبارانها دوباره در حال شکلگیری است؛ اما بازسازی زیرساختها و بازگشت شرایط عادی همچنان مسیری طولانی در پیش دارد.