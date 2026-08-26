باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - محمدحسین رحمانی خلیلی، معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با تشریح برنامه‌های این بنیاد در حوزه مسکن، از پیشرفت حدود ۵۰ هزار واحد از مجموع ۲۲۰ هزار واحد پیش‌بینی‌شده در طرح «خانه امید» خبر داد و گفت: برای تأمین منابع مالی این طرح از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اعتبار مالیاتی استفاده کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: طرح «خانه امید» با هدف ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در برنامه بنیاد مسکن قرار گرفته است و تاکنون حدود ۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف، از تأمین زمین گرفته تا سفت‌کاری، پیشرفت داشته‌اند.

خلیلی افزود: در بحث تأمین منابع مالی، از محل بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده کرده‌ایم. این مدل، ظرفیت بسیار خوبی است و صنایع و بخش‌های خصوصی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و مالیات خود را در این مسیر هزینه کنند تا برای آنها به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود.

معاون بنیاد مسکن ادامه داد: برای نخستین بار این ردیف برای بنیاد مسکن در نظر گرفته شده و اعتبار بسیار خوبی است که در حال پیشبرد آن هستیم. در مرحله اول، یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همچنین بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم، امکان استفاده از این ظرفیت برای تأمین مسکن کارکنان دهک‌های یک تا چهار که فاقد مسکن هستند نیز وجود دارد و بنیاد مسکن این موارد را به عنوان هزینه و اعتبار مالیاتی تأیید می‌کند تا کار به سازمان امور مالیاتی برسد.

خلیلی با بیان اینکه موافقت‌نامه مربوطه با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، گفت: این موضوع در حال پیشرفت است و مراحل اجرایی آن را دنبال می‌کنیم.