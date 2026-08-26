شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صد و هفتاد و هشتمین اجتماع عظیم مردمی در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد و مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان همانند سایر نقاط کشور به خیابان‌ها آمدند تا بار دیگردر این گردهمایی‌های حماسی به دشمنان نشان دهند ملت غیور و سرافراز کشورمان در برابر زورگویی‌ها هیچ گاه تسلیم نخواهد شد و راه پرفروغ شهدا تا ابد ادامه دارد.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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