شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صد و هفتاد و هشتمین اجتماع عظیم مردمی در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد و مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان همانند سایر نقاط کشور به خیابان‌ها آمدند تا بار دیگردر این گردهمایی‌های حماسی به دشمنان نشان دهند ملت غیور و سرافراز کشورمان در برابر زورگویی‌ها هیچ گاه تسلیم نخواهد شد و راه پرفروغ شهدا تا ابد ادامه دارد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

تجمع شبانه مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

قابی دیگر از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرارهای شبانه

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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