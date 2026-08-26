باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ گزارش داد که یک منبع کاخ سفید اظهار داشته است که دولت آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر علیه کانادا در تلافی اعمال تعرفه‌های سنگین اتاوا بر کالا‌های آمریکایی است.

این خبرگزاری گزارش داد: «دولت ترامپ پس از آنکه مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اقداماتی را اعلام کرد که به معنای «دلار در برابر دلار» در پاسخ به تعرفه‌های اعمال شده توسط آمریکا در روز شنبه است، در حال بررسی اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر علیه کانادا است.»

اقدامات واشنگتن ممکن است شامل افزایش بیشتر تعرفه‌ها و همچنین سایر اقدامات تجاری و اقتصادی باشد. به گفته منبع این آژانس، انتظار می‌رود به زودی پاسخ رسمی از واشنگتن دریافت شود.

این در بحبوحه تنش‌های تجاری بین آمریکا و کانادا رخ می‌دهد که پس از تهدید ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر واردات کانادا آغاز شد، از سویی دیگر در ماه اوت، کانادا اعلام کرد که به عنوان بخشی از تشدید اختلافات تجاری بین دو کشور، تعرفه ۵۰ درصدی بر محصولات آمریکایی اعمال خواهد کرد.

منبع: بلومبرگ