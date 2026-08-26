باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی تردد، مدیریت حجم سفرها و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، از روز سهشنبه ۳ شهریورماه تا صبح دوشنبه ۹ شهریورماه، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در برخی محورهای پرتردد کشور اجرا میشود بر این اساس تردد از ۳ شهریور تا ساعت ۰۶:۰۰ روز دوشنبه ۹ شهریورماه در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محورهای بزرگراهی مشهد ـ سبزوار، مشهد ـ تربت حیدریه و مشهد ـ قوچان و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس همچنان ممنوع است.
وی گفت: روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، ۳، ۴ و ۵ شهریورماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، از ساعت ۰۹:۰۰ از مرزنآباد به سمت تهران محدودیت تردد به صورت کامل اعمال میشود.
کرمیاسد افزود: از ساعت ۱۱:۰۰ نیز از ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس مسیر یکطرفه خواهد شد و این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت؛ پس از پایان طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه میشود.
وی تصریح کرد: در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۸، ۷ و ۹ شهریورماه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، از ساعت ۰۹:۰۰ محدودیت یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۶ شهریورماه نیز اظهار کرد: از ساعت ۰۹:۰۰ در آزادراه تهران ـ شمال برای خودروهایی که به مقصد چالوس در حرکت هستند، محدودیت تردد اعمال میشود.
وی ادامه داد: از ساعت ۱۰:۰۰ در ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز، مسیر به سمت چالوس به صورت کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۳:۰۰ نیز محور مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه درمیآید.
کرمیاسد گفت: این طرح از ساعت ۲۳:۰۰ به پایان میرسد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه خواهد شد. در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یکطرفه نیز وجود دارد
وی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد تمامی کامیونها و کامیونتها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۴ شهریورماه و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ شهریورماه ممنوع خواهد بود.
وی تصریح کرد: از امروز سهشنبه ۳ شهریورماه تا دوشنبه ۹ شهریورماه، در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس نیز اعمال خواهد شد.
کرمیاسد در ادامه گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روزهای جمعه ۶ شهریورماه و یکشنبه ۸ شهریورماه، محدودیت ترافیکی در محور قشم از انتهای محور، محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان، ابتدای پیچ آریانا، به صورت یکطرفه به سمت خروجی قشم اعمال خواهد شد.
وی افزود: تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۴ شهریورماه در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این ممنوعیت در روزهای جمعه ۶ شهریورماه و یکشنبه ۸ شهریورماه نیز از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در این محور اجرا خواهد شد.
محدودیت محور آستارا ـ اردبیل
کرمیاسد درباره محور آستارا ـ اردبیل نیز اظهار کرد: تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۶ شهریورماه در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای اعلامشده، زمان و مسیر سفر خود را مدیریت کنند و در طول مسیر نیز با مأموران پلیس راه همکاری داشته باشند.
منبع: راهور