باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی تردد، مدیریت حجم سفر‌ها و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، از روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه تا صبح دوشنبه ۹ شهریورماه، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های پرتردد کشور اجرا می‌شود بر این اساس تردد از ۳ شهریور تا ساعت ۰۶:۰۰ روز دوشنبه ۹ شهریورماه در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محور‌های بزرگراهی مشهد ـ سبزوار، مشهد ـ تربت حیدریه و مشهد ـ قوچان و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌های محور کرج ـ چالوس

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس همچنان ممنوع است.

وی گفت: روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، ۳، ۴ و ۵ شهریورماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، از ساعت ۰۹:۰۰ از مرزن‌آباد به سمت تهران محدودیت تردد به صورت کامل اعمال می‌شود.

کرمی‌اسد افزود: از ساعت ۱۱:۰۰ نیز از ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس مسیر یک‌طرفه خواهد شد و این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت؛ پس از پایان طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه می‌شود.

وی تصریح کرد: در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۸، ۷ و ۹ شهریورماه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، از ساعت ۰۹:۰۰ محدودیت یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۶ شهریورماه نیز اظهار کرد: از ساعت ۰۹:۰۰ در آزادراه تهران ـ شمال برای خودرو‌هایی که به مقصد چالوس در حرکت هستند، محدودیت تردد اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۰:۰۰ در ابتدای پل زنگوله، انتهای دهانه شمالی تونل البرز، مسیر به سمت چالوس به صورت کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۳:۰۰ نیز محور مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه درمی‌آید.

کرمی‌اسد گفت: این طرح از ساعت ۲۳:۰۰ به پایان می‌رسد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد. در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یک‌طرفه نیز وجود دارد

محدودیت‌های محور هراز

وی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلر‌ها در این محور همچنان ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۴ شهریورماه و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ شهریورماه ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: از امروز سه‌شنبه ۳ شهریورماه تا دوشنبه ۹ شهریورماه، در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس نیز اعمال خواهد شد.

محدودیت در محور قشم

کرمی‌اسد در ادامه گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز‌های جمعه ۶ شهریورماه و یکشنبه ۸ شهریورماه، محدودیت ترافیکی در محور قشم از انتهای محور، محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان، ابتدای پیچ آریانا، به صورت یک‌طرفه به سمت خروجی قشم اعمال خواهد شد.

محدودیت محور قدیم رشت ـ قزوین

وی افزود: تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۴ شهریورماه در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این ممنوعیت در روز‌های جمعه ۶ شهریورماه و یکشنبه ۸ شهریورماه نیز از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در این محور اجرا خواهد شد.

محدودیت محور آستارا ـ اردبیل

کرمی‌اسد درباره محور آستارا ـ اردبیل نیز اظهار کرد: تردد انواع تریلر و کامیون، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۶ شهریورماه در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های اعلام‌شده، زمان و مسیر سفر خود را مدیریت کنند و در طول مسیر نیز با مأموران پلیس راه همکاری داشته باشند.

منبع: راهور