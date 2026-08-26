۱۳۷ پروژه ورزشی و حوزه جوانان با مجموع مساحت بیش از ۲۳۲ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال در نقاط مختلف کشور افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد؛ پروژه‌هایی که ۴۴۹ فرصت شغلی فراهم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزش و جوانان کشور، ۱۳۷ پروژه آماده بهره‌برداری شده است که همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد.

مجموع مساحت این پروژه‌ها ۲۳۲ هزار و ۶۲۱ مترمربع است و برای اجرای آنها در مجموع هشت هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال هزینه شده است. بهره‌برداری از این طرح‌ها همچنین زمینه ایجاد ۴۴۹ فرصت اشتغال را فراهم خواهد کرد.

در میان پروژه‌های آماده افتتاح، ۱۰۴ زمین چمن مینی‌فوتبال با مساحت مجموع ۱۴۷ هزار و ۸۵۸ مترمربع، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. برای احداث این زمین‌ها سه هزار و ۴۰۷ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال هزینه شده و بهره‌برداری از آنها ۳۱۲ فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

همچنین ۱۴ سالن چندمنظوره توپی با مجموع مساحت ۱۳ هزار و ۳۷۰ مترمربع و هزینه دو هزار و ۲۱۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال و هفت زمین چمن فوتبال بزرگ با مساحت ۵۵ هزار و ۹۸۸ مترمربع و هزینه یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال در هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید.

در این مجموعه پروژه‌ها، شش سالن غیرتوپی، دو استخر، یک سالن باستانی و یک خانه جوان نیز قرار دارند. علاوه بر این، دو پروژه در بخش سایر و متفرقه آماده افتتاح شده است.

شش سالن غیرتوپی با مساحت سه هزار و ۶۵۵ مترمربع و اعتبار ۵۳۹ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال، دو استخر با چهار هزار مترمربع مساحت و اعتبار ۶۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، یک سالن ورزش باستانی با ۴۵۰ مترمربع مساحت و یک خانه جوان با ۶۰۰ مترمربع مساحت از دیگر طرح‌هایی هستند که در هفته دولت وارد چرخه بهره‌برداری می‌شوند.

افتتاح این ۱۳۷ پروژه، بخشی از برنامه وزارت ورزش و جوانان برای افزایش سرانه فضا‌های ورزشی، توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مختلف کشور و گسترش دسترسی مردم، به‌ویژه جوانان، به امکانات ورزشی و خدمات حوزه جوانان است.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، هفته دولت
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