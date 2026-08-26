باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری روز چهارشنبه در بازدید از طرح های گردشگری در دست اجرای حریم قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری یکی از اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی است و در همین راستا ۳۸۰ پروژه با اعتبار یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور در حال اجراست.

وی افزود: در هفته دولت بیش از ۱۰۰ پروژه در حوزه گردشگری به بهره‌برداری می‌رسد که بخش قابل توجهی از آنها شامل هتل‌ها و اقامتگاه‌هاست و افتتاح این طرح‌ها ظرفیت اقامتی و خدماتی کشور را افزایش خواهد داد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لرستان گفت: این استان یکی از قطب‌های مهم گردشگری فرهنگی و میراثی کشور است و با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی موجود، می‌تواند در آینده به یکی از مقاصد مهم گردشگران خارجی تبدیل شود.

صالحی‌امیری با بیان اینکه قلعه فلک‌الافلاک یکی از سرمایه‌های تمدنی ایران است، ادامه داد: این اثر تاریخی نه تنها اعتبار لرستان بلکه بخشی از سرمایه تمدنی ایران در عرصه جهانی محسوب می‌شود و هر میزان سرمایه‌گذاری در این مجموعه و حریم آن، با حضور گردشگران داخلی و خارجی جبران خواهد شد.

وی عنوان کرد: اتفاقاتی که امروز در اطراف قلعه فلک‌الافلاک در حال انجام است، یک کارگاه بزرگ عمرانی و گردشگری ایجاد کرده و آثار این تحول در آینده نزدیک برای مردم لرستان، گردشگران داخلی و خارجی نمایان خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: آغاز این اقدامات عمرانی در اطراف قلعه فلک‌الافلاک می‌تواند سرآغاز یک تحول اقتصادی در استان باشد و علاوه بر تغییر چهره فرهنگی و گردشگری خرم‌آباد، حوزه‌هایی همچون اشتغال، حمل‌ونقل، خدمات گردشگری، صنایع‌دستی و بازار سوغات را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

صالحی‌امیری بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مختلف برای اجرای این طرح‌ها تاکید کرد و گفت: این مجموعه متعلق به هیچ دستگاهی نیست و دولت، استانداری یا وزارت میراث‌فرهنگی مالک آن محسوب نمی‌شوند، بلکه فلک‌الافلاک متعلق به مردم لرستان است و همه اقدامات باید در مسیر رضایت، رفاه و منافع مردم انجام شود.

وی افزود: تصویر و جایگاه قلعه فلک‌الافلاک در عرصه ملی و بین‌المللی، ظرفیت بزرگی برای معرفی لرستان ایجاد می‌کند و اگر زیرساخت‌های پیرامونی آن نیز تکمیل شود، آثار اقتصادی این ظرفیت به تدریج در استان نمایان خواهد شد

قلعه فلک‌الافلاک در فهرست ۳۰ پروژه اولویت‌دار کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به روند ثبت جهانی دره خرم‌آباد گفت: از ابتدای طرح موضوع ثبت جهانی این مجموعه، وزارت میراث‌فرهنگی پیگیری‌های لازم را انجام داده و امیدواریم پرونده دره خرم‌آباد امسال تکمیل شود.

صالحی‌امیری ادامه داد: حمایت از ثبت‌های جهانی در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد و قلعه فلک‌الافلاک نیز در فهرست ۳۰ پروژه اولویت‌دار کشور برای حمایت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: به هر میزان که امکان حمایت مالی وجود داشته باشد، ثبت جهانی در اولویت حمایت‌های وزارتخانه قرار خواهد داشت و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لرستان بیش از گذشته در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود

گردشگری فرهنگی محور توسعه گردشگری کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: رویکرد وزارتخانه در دوره جدید، تمرکز بیشتر بر گردشگری فرهنگی و میراثی است و لرستان به دلیل برخورداری از آثار تاریخی، طبیعی و تمدنی، ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد.

صالحی‌امیری افزود: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به اقتصاد مردم کمک کند که زیرساخت‌های لازم از جمله اقامتگاه، حمل‌ونقل، خدمات، مراکز عرضه صنایع‌دستی و سوغات و فضاهای رفاهی نیز متناسب با افزایش گردشگران توسعه یابد.

وی اظهار کرد: مجموعه اقدامات در حال انجام در اطراف قلعه فلک‌الافلاک و سایر نقاط استان باید به گونه‌ای پیش برود که سهم مردم لرستان از ظرفیت گردشگری افزایش یابد و این ظرفیت به اشتغال و خلق ثروت برای مردم تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به سفر خود به لرستان گفت: این سومین بار است که لرستان را برای سفر انتخاب کرده‌ام و دلیل آن شکل‌گیری اراده‌ای جدی در مدیریت شهری و استانی برای ایجاد تحول در چهره خرم‌آباد و استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان است.

صالحی‌امیری افزود: استاندار سخت‌کوش، شهردار جوان و باانگیزه و مجموعه مدیریتی استان تصمیم گرفته‌اند تغییر و تحول اساسی در چهره شهر ایجاد کنند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز در چارچوب وظایف خود از این روند حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور دولت در استان‌های مختلف کشور طی هفته دولت گفت: مجموعه دولت در سراسر کشور در حال اجرای برنامه‌ها و افتتاح طرح‌های مختلف است و وزارت میراث‌فرهنگی نیز در این ایام، طرح‌های متعددی را در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی به بهره‌برداری خواهد رساند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریتی لرستان و اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و انعکاس اقدامات انجام‌شده نقش مهمی دارند و تحولاتی که در لرستان آغاز شده است، علاوه بر آثار فرهنگی، می‌تواند چهره اقتصادی استان را نیز متحول کند.

موضوع آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک در دهه‌های گذشته، همواره به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلی توسعه گردشگری خرم‌آباد مطرح بوده است که این خواسته دیرینه طی حدود ۲ سال گذشته با تحولات گسترده‌ای در عمل محقق شد و حالا شهر ۶۵ هزار ساله در آستانه تحولی بزرگ و شگفت است تا به یکی از قطب‌های قدرتمند گردشگری کشور تبدیل شود

پروژه آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک اواخر دهه ۸۰ به‌صورت رسمی وارد فاز اجرایی شد و در نهایت اواخر سال ۱۴۰۴ با همت دولت و سپاه، مطالبه ۲۰ ساله مردم رنگ واقعیت گرفت تا با خروج این اثر فاخر از انزوای گردشگری، رونق اقتصادی محلی و استانی رقم بخورد.

قلعه فلک‌الافلاک از بناهای برجسته دوره ساسانی است که بر فراز تپه‌ای تاریخی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از نمادهای هویتی فرهنگ لرستان شناخته می‌شود که آزادسازی حریم آن به منظور حفظ یک اثر شاخص تاریخی، تقویت ظرفیت‌های گردشگری، پاسخ به خواست عمومی و تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار منطقه بیش از ۲ دهه مطالبه مردم و طرح همه دولت ها بوده است.

طی سال‌های اخیر ثبت جهانی قلعه و استفاده از تمام ظرفیت گردشگری آن در قلب شهر مورد توجه قرار گرفت و آزادسازی حریم آن آغاز شد که به گفته مسوولان، پایان سال گذشته پیش از حمله محور آمریکایی صهیونی به عرصه این اثر تاریخی، در مراحل پایانی قرار گرفت.

دولت چهاردهم، تحقق این مطالبه عمومی را طی حدود ۲ سال گذشته با جدیت تیم مدیریتی لرستان دنبال و استاندار قبل از پایان سال اعلام کرد آزادسازی حریم این اثر تاریخی در مراحل پایانی قرار دارد که این اقدام بزرگ هم راستا با ثبت محوطه های پیش از باستان خرم آباد در فهرست یونسکو، نقطه آغازی برای رونق گردشگری لرستان شده است.

علاوه بر آزادسازی حریم، ایجاد زیرساخت های گردشگری و تدوین مشوق های سرمایه گذاری، جذب بخش خصوصی و اجرای طرح های شاخص با توجه ویژه دولت و تیم مدیریتی لرستان در دستور کار قرار گرفت تا بسته گردشگری مرکز لرستان هرچه زودتر به مرحله اجرا و بهره برداری برسد.

منبع: ایرنا