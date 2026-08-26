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نکاتی برای رعایت بهداشت خواب + فیلم

نظم در ساعت خواب، کاهش مواجهه با نور و پرهیز از مصرف مواد محرک پیش از خواب، از مهم‌ترین اصولی هستند که می‌توانند کیفیت خواب و عملکرد روزانه را بهبود دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از پایه‌های اصلی بهداشت خواب، ثبات در ساعت خواب و بیداری است؛ تغییر مداوم زمان خواب، حتی به دلیل مهمانی یا خستگی، می‌تواند ساعت درونی بدن را مختل کند و کیفیت خواب را کاهش دهد. همچنین بهتر است حدود یک ساعت پیش از خواب، استفاده از موبایل، لپ‌تاپ و تبلت و قرار گرفتن در معرض نور شدید محدود شود.

مصرف نوشیدنی‌ها و مواد محرک مانند قهوه، چای، نوشابه و ترکیبات حاوی کاکائو نیز باید چند ساعت پیش از خواب متوقف شود. در مقابل، خوردن یک شام سبک حدود یک تا دو ساعت قبل از خواب می‌تواند به خواب بهتر کمک کند؛ در حالی که شام سنگین، پرچرب یا پرپروتئین می‌تواند خواب را مختل کند.

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